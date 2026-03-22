首匯加推｜2號價單共50伙 一房最平576萬起 折實平均呎價21498元｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目「MIDTOWN SOUTH」第5期「首匯」昨日(21日)對外開放展銷中心及收票，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目已錄得約500票，以首張價單50伙計算，超額認購約9倍。有見市場反應理想，即日加推全新2號價單共50伙，維持最高10%折扣，折實售價由576.18萬元起，折實呎價由19,148元起，折實平均呎價21,498元。 翻查資料，項目首張價單折實平均呎價20,988元，2號價單較之高約2.4%。林達民指，整體單位有約2%提價，主要反映樓層、戶型等因素。今批單位實用面積介乎274至531方呎，涵蓋15伙一房、15伙兩房、15伙兩房連儲物室，以及5伙三房一套加儲物室單位。

據價單顯示，今批單位定價由640.2萬至1,310.4萬元，呎價介乎21,276元至27,245元。扣除最高10%折扣，單位折實售價由576.18萬至1,179.36萬元，折實呎價介乎19,148元至24,520元。入場單位為6樓G室，實用面積274方呎，一房間隔，折實售價576.18萬元，呎價21,028元。

林達民今日介紹項目主打的兩房單位詳情，以23樓D室為例，屬兩房連儲物室間隔，非常適合新婚夫婦或育有小朋友的家庭。單位實用面積406方呎，層與層之間高度約3.3米的高樓底設計，大大提升室內立體空間之餘，亦有效增加透光度。設計上單位開則寸寸實用，客廳及飯廳以長方形布局，長約4.7米，可輕鬆擺放三座位梳化(約2.1米闊)。以玻璃摺門連接至38方呎「三合一」露台，讓倘大的客飯廳空間範圍延伸至戶外。同時，長方形客飯廳及露台的朝向，與兩間睡房的落地玻璃一致。中高層單位，無論客廳或每間房間，皆可盡覽萬家燈火的城市景致，坐擁維多利亞港海景。

林達民補充，為切合不同住戶對個性和品味的追求，單位特設3款的櫥櫃門飾面及客飯廳牆身油漆顏色，讓住戶按喜好自由選擇。單位的開放式廚房採L形設計，爐具與鋅盤位置分開，實用又安全，更支持明火煮食，切合家庭客所需，並附設德國Siemens洗碗機或意大利Mia Cucina氣體煮食爐，以及一系列國際知名品牌家電及設備。另外，單位備有大量天花收納空間，客、飯廳及睡房地板採用新型EnkaSonic隔音地板，有效降低噪音，營造真正的私人生活空間。 「首匯」提供241伙，實用面積介乎228至850方呎，當中標準單位涉233伙，8伙頂層特色單位。戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房及三房，合計佔全盤超過60%；項目預計關鍵日期為2026年12月31日。