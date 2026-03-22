DEEP WATER SOUTH開賣｜6A期首輪沽60伙 吸金近7.2億 大手客時段售出26伙｜黃竹坑新盤

DEEP WATER SOUTH開賣｜6A期首輪售出60伙 吸金近7.2億 A組大手客時段速沽26伙｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」今日(22日)進行6A期「MONT BLUE」首輪銷售，以價單形式開賣93伙。現場所見大批準買家一早到場排隊等候揀樓，於大堂出現人龍，秩序井然場面熱鬧。據了解，項目即日售出60伙，套現近7.2億元。連同早前第6B期「GRANDE BLANC」已招標售出12伙矜罕大宅，項目迄今累沽72伙，套現近13億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」今日首輪發售，開售約4小時已速沽60伙單位，單日套現近7.2億元；其中A組大手客時段售出26伙，套現逾3.22億元，當中更有一組客人大手購入10伙，涉資約1.29億元，包括4伙一房及6伙兩房單位。