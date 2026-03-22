DEEP WATER SOUTH開賣｜6A期首輪沽60伙 吸金近7.2億 大手客時段售出26伙｜黃竹坑新盤

DEEP WATER SOUTH開賣｜6A期首輪售出60伙 吸金近7.2億 A組大手客時段速沽26伙｜黃竹坑新盤
會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」今日(22日)進行6A期「MONT BLUE」首輪銷售，以價單形式開賣93伙。現場所見大批準買家一早到場排隊等候揀樓，於大堂出現人龍，秩序井然場面熱鬧。據了解，項目即日售出60伙，套現近7.2億元。連同早前第6B期「GRANDE BLANC」已招標售出12伙矜罕大宅，項目迄今累沽72伙，套現近13億元。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」今日首輪發售，開售約4小時已速沽60伙單位，單日套現近7.2億元；其中A組大手客時段售出26伙，套現逾3.22億元，當中更有一組客人大手購入10伙，涉資約1.29億元，包括4伙一房及6伙兩房單位。
黃光耀指，今日推售單位中，第2B座B室及C室更已悉數沽清。客人包括南區家庭客、高端投資者、內地專才及專業人士，更有外籍經商人士購入高層單位，鐘情項目擁有全港住客會所罕有的標準匹克球場BLUE PICKLE ，加上項目南法奢華生活設計概念出眾，故把握機會入市。是次銷售成績理想，集團有望短期內加推新一批單位應市。
第6A期「MONT BLUE」首輪銷售單位包括42伙一房及51伙兩房，實用面積介乎337至577方呎，扣除15%最高折扣，折實價906.8萬至1,887.6萬元，折實呎價26,785至32,714元，折實平均呎價29,055元。
「DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」共提供463伙，實用面積由297至2,011方呎，標準戶型涵蓋一房（開放式廚房）至三房一套加儲物房連洗手間，另設平台特色戶、天際特色戶，戶型多元。