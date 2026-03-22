101 KINGS ROAD連沽2伙 套現逾3108萬 加推兩房梗廚戶周四發售｜北角新盤

宏安地產(1243)北角炮台山現樓新盤「101 KINGS ROAD」今日(22日)錄得2宗成交，分別為1伙兩房梗廚及1伙三房梗廚單位，合共套現3,108.2萬元。
成交單位包括12樓D室，兩房梗廚間隔，實用面積440方呎，以1,257.1萬元售出，呎價28,570元。另為28樓C室，三房梗廚間隔，實用面積568方呎，以1,851.1萬元成交，呎價32,590元。
宏安地產執行董事程德韻表示，截至今天項目累計售出225伙，佔整體單位近九成，為集團帶來逾22億元銷售收入。是次成交的兩房及三房梗廚戶型，在港島區已是買少見少，尤其是向南的兩房梗廚戶型D單位持續吸引有意自住之買家，在本月已錄得5宗同類成交。
宏安地產營業及市務總經理黃文浩稱，買家青睞「101 KINGS ROAD」為現樓項目，欣賞項目位據港島核心中央地帶，是次成交的兩房及三房戶型尚餘少量單位。項目同日加推2伙兩房梗廚單位應市，分別為17樓D室及20樓D室，於本周四(26日)發售。
「101 KINGS ROAD」設1座住宅大樓，提供251伙，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目提供24個住宅停車位及5個商業停車位，自設會所「KINGS CLUB」，提供戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場、桌上遊戲室、音樂室及閒坐空間。