101 KINGS ROAD連沽2伙 套現逾3108萬 加推兩房梗廚戶周四發售｜北角新盤

宏安地產(1243)北角炮台山現樓新盤「101 KINGS ROAD」今日(22日)錄得2宗成交，分別為1伙兩房梗廚及1伙三房梗廚單位，合共套現3,108.2萬元。

成交單位包括12樓D室，兩房梗廚間隔，實用面積440方呎，以1,257.1萬元售出，呎價28,570元。另為28樓C室，三房梗廚間隔，實用面積568方呎，以1,851.1萬元成交，呎價32,590元。

宏安地產執行董事程德韻表示，截至今天項目累計售出225伙，佔整體單位近九成，為集團帶來逾22億元銷售收入。是次成交的兩房及三房梗廚戶型，在港島區已是買少見少，尤其是向南的兩房梗廚戶型D單位持續吸引有意自住之買家，在本月已錄得5宗同類成交。