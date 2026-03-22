十大屋苑｜周末維持11宗成交 中原：一二手齊旺 置業熱潮持續｜二手市況

樓市氣氛向好，據中原地產統計，十大屋苑本周末錄得11宗交投，按周持平，連續兩周維持雙位數水平。當中太古城及嘉湖山莊各錄3宗買賣，為表現最活躍指標屋苑，而康怡花園、海怡半島、麗港城、新都城及映灣園各錄1宗交投，而美孚新邨、黃埔花園及沙田第一城則「食白果」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市氣氛持續暢旺，本周末Deep Water South及雲向兩大新盤同步推售，銷情理想。一手市場的熱賣提振用家入市信心，同時部分向隅客亦回流二手市場物色心水單位。市場目前呈現齊旺局面，置業熱潮正持續蔓延。
太古城交投見近7個周末新高
港島區方面，三大指標屋苑均錄成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城周末兩日共錄得3宗成交，屬近7個周末新高，平均實用呎價約14,176元。其中，市場錄得洞庭閣低層D室成交，單位實用面積約489方呎，以685萬元沽出，呎價約14,008元。
中原地產太古城齊宮閣分行高級資深區域營業經理王秀芬指，分行最新促成太古城衛星閣低層A室成交，單位實用面積約689方呎，屬三房間隔，向內園景，獲用家以990萬元承接，呎價約14,369元。據悉，原業主於2022年以1,000萬元購入單位，持貨約4年轉手，帳面微蝕約10萬元離場。
海怡半島四房套1490萬沽
中原地產西南區鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪稱，海怡半島周末兩日錄得1宗成交，單位為10座中層H室，實用面積約869方呎，四房一套間隔，享開揚海景，以1,490萬元易手，呎價約17,146元。
新都城三房套805萬易主
九龍區方面，區內本月有多個新盤蘊釀發售，搶去二手市場目光，4個指標屋苑中有2個各錄1宗成交。中原地產蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪說，新都城周末錄1宗成交，較上個周末減少1宗，成交單位為2期1座中層H室，實用面積約538方呎，三房一套間隔，以805萬元售出，呎價約14,963元。
麗港城兩房呎售1.2萬
中原地產東九龍麗港城第一分行副分區營業經理郭麗娟表示，麗港城周末錄1宗成交，與上周相同。成交單位為25座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，成交價623萬元，呎價約12,050元。據悉，原業主於2006年以180萬元購入單位，是次轉售帳面獲利443萬元，物業期內升值近2.5倍。
嘉湖山莊三房套7年轉手跌價一成
新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，樓市持續旺勢，嘉湖山莊本周末錄得3宗買賣，平均實用呎價約8,619元。當中成交單位之一為樂湖居1座低層A室，實用面積約639方呎，屬三房套間隔，以533.8萬元易手，呎價約8,354元。據悉，原業主於2019年以592.5萬元購入單位，持貨約7年轉售，帳面損失58.7萬元或約10%離場。
映灣園連續4個周末錄得成交
中原地產東涌映灣園第二分行分區營業經理張奇瑋稱，映灣園本周末錄得1宗成交，按周持平，屋苑已連續4個周末錄得成交。成交單位為3座中層E室，實用面積約520方呎，最終以約540萬元沽出，呎價約10,385元。