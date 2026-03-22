十大屋苑｜周末維持11宗成交 中原：一二手齊旺 置業熱潮持續｜二手市況

樓市氣氛向好，據中原地產統計，十大屋苑本周末錄得11宗交投，按周持平，連續兩周維持雙位數水平。當中太古城及嘉湖山莊各錄3宗買賣，為表現最活躍指標屋苑，而康怡花園、海怡半島、麗港城、新都城及映灣園各錄1宗交投，而美孚新邨、黃埔花園及沙田第一城則「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市氣氛持續暢旺，本周末Deep Water South及雲向兩大新盤同步推售，銷情理想。一手市場的熱賣提振用家入市信心，同時部分向隅客亦回流二手市場物色心水單位。市場目前呈現齊旺局面，置業熱潮正持續蔓延。