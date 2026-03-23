短期內加推 DEEP WATER SOUTH首輪沽60伙 大手客擲近1.3億掃10伙

樓市氣氛暢旺，一手市場續有全新盤開賣！會德豐地產與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」昨日展開6A期「MONT BLUE」首輪價單發售93伙，即日售出60伙，套現近7.2億元。當中有一組大手客連購10伙，包括4伙一房及6伙兩房，涉資約1.29億元；發展商透露有望短期內加推新單位應市。

6A期「MONT BLUE」昨首輪開售有大批準買家一早到場排隊等候揀樓。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，開賣約4小時已速沽60伙，吸金近7.2億元，其中2B座B室及C室悉數沽清。在A組大手客時段售出26伙，套現逾3.22億元，更有一組大手客購入10伙，涉資約1.29億元。