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地產
出版：2026-Mar-23 04:00
更新：2026-Mar-23 04:00

短期內加推 DEEP WATER SOUTH首輪沽60伙 大手客擲近1.3億掃10伙

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DEEP WATER SOUTH 6A期開賣約4小時速沽60伙，吸金近7.2億元。(蘇文傑攝) DEEP WATER SOUTH累沽72伙，套現近13億元。(蘇文傑攝)

樓市氣氛暢旺，一手市場續有全新盤開賣！會德豐地產與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」昨日展開6A期「MONT BLUE」首輪價單發售93伙，即日售出60伙，套現近7.2億元。當中有一組大手客連購10伙，包括4伙一房及6伙兩房，涉資約1.29億元；發展商透露有望短期內加推新單位應市。

6A期「MONT BLUE」昨首輪開售有大批準買家一早到場排隊等候揀樓。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，開賣約4小時已速沽60伙，吸金近7.2億元，其中2B座B室及C室悉數沽清。在A組大手客時段售出26伙，套現逾3.22億元，更有一組大手客購入10伙，涉資約1.29億元。

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他續稱，首輪買家包括南區家庭客、高端投資者、內地專才及專業人士，更有外籍經商人士購入高層單位。連同早前6B期「GRANDE BLANC」招標售出12伙矜罕大宅，項目迄今累沽72伙，套現近13億元。

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林達民指，首匯暫錄逾1000票。 (蘇文傑攝) 田兆源透露，海瑅灣I首日暫收逾2200票。

首匯提價加推50伙 折實平均呎價21498元

恒基地產(012)紅磡「首匯」昨加推2號價單共50伙，涵蓋15伙一房、15伙兩房、15伙兩房連儲物室及5伙三房一套加儲物室，實用面積274至531方呎。扣除最高10%折扣，折實價576.18萬至1,179.36萬元，折實呎價19,148至24,520元，折實平均呎價21,498元。入場單位6樓G室一房，實用面積274方呎，折實價576.18萬元，呎價21,028元。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民指，今批單位較首張價單有約2%加價，項目暫錄逾1,000票，以首兩張價單共100伙計算，超額認購逾9倍。

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海瑅灣I累收逾2200票 超額近8倍

由信和置業(083)牽頭發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」昨日開始收票，信置執行董事田兆源透露，截至晚上8時，首日暫收逾2,200票，以首張價單254伙計算，超額認購近8倍，稍後將加推新價單，料有提價空間。

即睇將軍澳日出康城海瑅灣I最新資訊 (House730)

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