中原(工商舖)：2月商廈租賃成交價量回調30% 港島核心區空置率連降三個月

2月份為商廈租賃市道淡季，不少企業於農曆年前已完成續租或搬遷安排，加上假期效應影響下，2月租務活動相對放緩。根據中原(工商舖)統計，2月份商廈租賃成交錄得約330宗，涉及租用樓面面積約95.14萬方呎，按月下跌同告約35%左右。中原(工商舖)預測，隨着本港經濟氣氛轉趨穩定，企業信心逐步恢復農曆年後企業將陸續恢復租務部署及安排，3月份預料商廈租賃交投有望重新活躍。
中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，根據中原(工商舖)資料，受傳統租務淡季影響，商廈市場2月份錄得約330宗租賃成交，按月及按年下跌約35.04%及約27.47%；涉及租用樓面面積約95.14萬方呎，按月及按年亦回落約35.88%及約11.83%。2月份寫字樓最矚目租賃為安盛保險AXA洽租新地旗下高鐵西九龍總站連翔道國際貿易中心IGC高層3層樓面，預料涉及租用面積約10萬方呎，平均呎租預計約45元，預估月租將達約450萬元，若落實租務的話，此將成為今年矚目單一商廈租務成交。
甲廈空置率方面，陳雁樓指出，港島甲廈空置率連續三個月回落，表現稍優。資料顯示，2月份整體空置率11.64%，按月及按年大幅改善0.26及2.29個百分點。當中，金鐘及中環區較為突出，分別錄得6.26%及10.76%，按月微回落0.24及0.86個百分點，按年則大幅回落2.07及3.51個百分點。九龍區方面，整體空置率為16.12%，按月微升0.12個百分點，與去年同期亦上升0.18個百分點。觀塘及九龍灣分別錄16.14%及26.32%，按月上升0.51及0.97個百分點，按年則上升0.22及2.06個百分點。
陳雁樓續指，隨著進入3月份，企業在農曆新年後逐步恢復正常營運，市場預料將迎來新一輪租務活躍期，部分金融或專業服務類企業亦會藉租金回調契機，提前鎖定長線租約，有助推動租賃市場回暖。陳雁樓預料，下季度整體租務需求將進一步回升，港島核心區空置率有望持續改善，商廈租賃市場3月走勢料呈「先穩後升」格局。