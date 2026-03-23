中原(工商舖)：2月商廈租賃成交價量回調30% 港島核心區空置率連降三個月

2月份為商廈租賃市道淡季，不少企業於農曆年前已完成續租或搬遷安排，加上假期效應影響下，2月租務活動相對放緩。根據中原(工商舖)統計，2月份商廈租賃成交錄得約330宗，涉及租用樓面面積約95.14萬方呎，按月下跌同告約35%左右。中原(工商舖)預測，隨着本港經濟氣氛轉趨穩定，企業信心逐步恢復農曆年後企業將陸續恢復租務部署及安排，3月份預料商廈租賃交投有望重新活躍。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，根據中原(工商舖)資料，受傳統租務淡季影響，商廈市場2月份錄得約330宗租賃成交，按月及按年下跌約35.04%及約27.47%；涉及租用樓面面積約95.14萬方呎，按月及按年亦回落約35.88%及約11.83%。2月份寫字樓最矚目租賃為安盛保險AXA洽租新地旗下高鐵西九龍總站連翔道國際貿易中心IGC高層3層樓面，預料涉及租用面積約10萬方呎，平均呎租預計約45元，預估月租將達約450萬元，若落實租務的話，此將成為今年矚目單一商廈租務成交。