十大屋苑｜周末9宗買賣 利嘉閣：新盤攻勢強勁 二手交投窄幅徘徊｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，本周樓市市況不俗，發展商積極推盤，分佔市場焦點。二手樓市方面，業主看俏後市，表現惜售，更有部分業主反價封盤，成交節奏緩慢。在過去的周六日(21日至22日)十大指標屋苑錄約9宗二手買賣，與上周末(14日至15日)的9宗持平，連續三個周末保持高單位數水平。

廖偉強指出，最近一手新盤攻勢強烈，銷情理想下發展商提價推售。不過，二手業主反價幅度相對較高，或降低買家入市意願，二手交投未有進步。另一方面，中東戰事帶來的心理影響漸漸減少，他相信香港房地產市場表現穩健，無論本地或內地買家對本地樓市信心十足。