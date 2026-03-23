十大屋苑｜周末9宗買賣 利嘉閣：新盤攻勢強勁 二手交投窄幅徘徊｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，本周樓市市況不俗，發展商積極推盤，分佔市場焦點。二手樓市方面，業主看俏後市，表現惜售，更有部分業主反價封盤，成交節奏緩慢。在過去的周六日(21日至22日)十大指標屋苑錄約9宗二手買賣，與上周末(14日至15日)的9宗持平，連續三個周末保持高單位數水平。
廖偉強指出，最近一手新盤攻勢強烈，銷情理想下發展商提價推售。不過，二手業主反價幅度相對較高，或降低買家入市意願，二手交投未有進步。另一方面，中東戰事帶來的心理影響漸漸減少，他相信香港房地產市場表現穩健，無論本地或內地買家對本地樓市信心十足。
過去周末兩天假期的十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，以新界區表現較佳，錄得約4宗買賣；九龍區暫錄約3宗成交，而港島區則錄約2宗成交。若以屋苑劃分，太古城及嘉湖山莊則各錄2宗買賣。
嘉湖山莊樂湖居高層戶565萬沽
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行蕭啟諾稱，嘉湖山莊在過去周末兩日錄得約2宗交投，其中包括樂湖居2座高層A室，實用面積約636方呎，成交價約565萬元，呎價約8,884元。另一宗為同期1座低層A室，實用面積約639方呎，成交價約533.8萬元，呎價約8,354元。
新都城2期中層戶805萬易主
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮說，新都城過去周末兩天錄得約1宗成交，單位為2期1座中層H室，實用面積約538方呎，成交價約805萬元，呎價約14,963元。
太古城天山閣低層戶820萬售出
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻指，太古城於過去周六日錄得2宗成交，包括天山閣低層H室，實用面積約582方呎，成交價820萬元，呎價約14,089元。另一宗為洞庭閣低層D室，實用面積約489方呎，成交價685萬元，呎價約14,008元。