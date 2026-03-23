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地產
出版：2026-Mar-23 13:28
更新：2026-Mar-23 13:28

中原投資斥逾15億收購九龍城富豪東方酒店 加快拓展香港學生公寓市場

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富豪產業信託公布，以約15.18億元出售富豪東方酒店予中原策略投資，計劃將項目改建為學生宿舍。(資料圖片)

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富豪產業信託(1881)今日(23日)公布，以約15.18億元出售富豪東方酒店予中原投資，計劃將項目改建為學生宿舍，較2025年底估值16.47億元，折讓1.29億元或約7.8%。

至於交易完成後，富豪產業信託將不再持有富豪東方酒店的任何權益，但將保留其於除外物業的權益。

中原集團旗下中原投資同日宣布，完成收購富豪東方酒店，標誌著中原投資在香港學生公寓市場策略性擴展重要一步。是次收購進一步體現中原投資對學生公寓市場的長遠信心，建基於穩健的教育需求，以及房地產市場基本因素逐步改善。

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該物業位處成熟市區，交通網絡完善，鄰近多間高等教育院校。項目計劃重新定位為學生公寓，預計成為香港最大規模的學生公寓項目。該項目將進一步鞏固中原投資旗下學生公寓營運平台CampusOne Communities（壹社)的發展。

投資額超過20億

中原投資行政總裁葉明慧表示，是次收購反映我們對學生公寓投資市場的信心。在學生住宿需求持續結構性上升、而資產價格正處於完成調整之際，公司認為現正是擴大香港學生公寓版圖的理想時機。這次公司投資超過20億元在項目上，亦充分體現公司對市場的信心。

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未來兩至三年床位目標提升至6000個

在非本地學生人數持續增加、本地大學校內宿位供應有限，以及長期市場基本因素支持下，中原投資宣布，將香港學生公寓的床位供應目標上調至約6,000個，並計劃於未來兩至三年內逐步實現，較早前的目標床位數倍升。現時CampusOne Communities(壹社)旗下共有3個學生公寓項目，預期全數投入服務後合共可提供約1,700至1,800個床位。

中原投資董事總經理兼首席投資總監江若雯 稱，學生公寓已不再是小眾市場，而正逐步成為香港國際教育樞紐不可或缺的基礎設施，亦正發展為機構級別的資產類別。公司有信心，透過審慎的收購策略、規模化發展及專業營運，為投資者帶來穩定回報及長遠價值。

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中原投資為中原集團成員之一，中原集團成立於1978年。中原投資提供全球房地產資產管理及營運服務，並專注於住宿領域（Living Sector)策略，尤其在學生公寓方面具備深厚經驗。CampusOne Communities（壹社)為中原投資旗下專屬學生住宿營運平台，致力為學生提供安全、現代化及以社群為本的居住環境。

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