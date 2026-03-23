海瑅灣I累收2700票超額近10倍 料日內加推｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13期「海瑅灣I」，信和置業執行董事田兆源表示，將於今日(23日)日內加推單位，並有提價空間。項目目前截收逾2,700票 ，以首張價單254伙計算，超額認購近10倍。
田兆源指，目前入票人士中，約五成為本區客，另外約20%為九龍東，約15%港島東，其餘15%來自新界。當中亦不泛投資客。現時內地客佔比約兩成，預計開賣時可升至三成。他補充，項目本日標售的單位將包括全盤僅14伙的四房雙套「海瑅天」。
中原特設「海瑅灣」專門店
為配合項目銷售部署，中原地產特於區內設立「海瑅灣」專門店，為客戶提供項目最新資訊。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年樓市小陽春提前出現，樓市連月交投氣氛火熱，今年首季一手市場暫已錄得超過5,300宗成交，較去年同期升20%，更創下近7年首季成交量新高，數字清楚反映一手交投十分活躍、而且市場購買力充足，買家入市意欲高漲。將軍澳過去一年未有全新項目推出，「海瑅灣I」開售首日即錄得 61宗招標成交，全屬千萬元交投，當中不乏大手客，最高成交呎價更高達22,290元，招標銷情理想，帶動一股搶購熱潮，相信以價單形式推售的單位亦同受追捧，延續項目銷售神話。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，將軍澳過去一年雖未有全新項目推出，但一手交投同樣暢旺。根據中原大數據顯示，今年首季將軍澳錄得342宗一手成交，金額達28億元，較去年同期的149宗及9.54億元分別大幅增長1.3倍及1.9倍，交投價量齊升。「海瑅灣」登場後，區內交投會進一步升溫加快。事實上，將軍澳租賃交投一向暢旺，以上月2月為例，雖然正值農曆新年長假，加上只有28天，月內仍錄得347宗租賃成交，當中超過一半，即175宗均來自日出康城區，同區二手屋苑現時平均實用呎租約42元，推算租金回報有望達4厘，是值得投資的地區，相信「海瑅灣」可吸引長線投資者及大手客入市。
「海瑅灣I」戶型方面，標準單位以兩房佔960伙最多，實用面積451至615方呎；三房設203伙，實用面積628至891方呎；一房提供54伙，實用面積358至360方呎。另有35伙連平台或天台特色戶，實用面積323至1,716方呎。