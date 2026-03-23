海瑅灣I累收2700票超額近10倍 料日內加推｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13期「海瑅灣I」，信和置業執行董事田兆源表示，將於今日(23日)日內加推單位，並有提價空間。項目目前截收逾2,700票 ，以首張價單254伙計算，超額認購近10倍。

田兆源指，目前入票人士中，約五成為本區客，另外約20%為九龍東，約15%港島東，其餘15%來自新界。當中亦不泛投資客。現時內地客佔比約兩成，預計開賣時可升至三成。他補充，項目本日標售的單位將包括全盤僅14伙的四房雙套「海瑅天」。