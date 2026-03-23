1個月拆息跌至1.95%創逾7個月新低 中原按揭王美鳳：拆息跌勢或屬短期現象

今天(23日)與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)進一步跌至1.95%，創下2026年內新低，亦是自2025年8月15日(1.45%)以來逾七個月的新低水平。中原按揭董事總經理王美鳳表示，以目前市場主流H按計劃(H+1.3%)(封頂息P-1.75% (P:5%)或P-2%(P:5.25%)，實際按息3.25%計算，今天1個月拆息跌至1.95%，意味著實際按息剛好觸及3.25%的封頂息臨界點(1.95% + 1.3% = 3.25%)。若然拆息進一步跌穿1.95%，H按息將會跌穿封頂息令實際按息下跌至低於3.25%。

王美鳳解釋，美以伊戰事於3月持續，中東局勢不穩，避險資金及部分外資流入本港，令月內港元流動性增加。自3月9日起，1個月拆息已由2月份平均的2.48%顯著回落至2%左右水平，並於今天跌至1.95%。按現時市場主流的H按封頂息率計算(P-1.75%(P=5%)，實際息率3.25%)，H按息已觸及封頂息率3.25%，只要拆息再稍為下跌，H按息便會跌穿現為3.25%的封頂息。

拆息下跌與回升因素並存 料屬短期現象

然而，王美鳳指出，本月拆息下跌，與美息拉闊可能屬於短期現象，值得留意的是，近日拆息出現下跌及可能回升的因素並存，一方面資金流入令港元流動性增加，但暫未致銀行體系結餘被推高，而另一方面港息明顯低於美息令港元換作美元的套息活動增多，令近日港匯偏弱。

王美鳳進一步分析，是次拆息下跌與2025年5月至7月份的情況有別。去年中曾有大量資金流入，將銀行體系結餘大幅推高至過千億元，令1個月拆息一度暴跌至約0.53%水平；但目前銀行體系結餘仍維持在約538億元水平。而另一方面，最近港元拆息下跌令港美息差拉闊至達1.7厘至2厘，將港元換作美元之套息交易活動增多，兩者因素下令拆息縱然下跌亦有機會回升，尤其近日港匯轉弱，倘若港匯轉弱至觸及弱方兌換保證，金管局便需被動抽走港元，屆時拆息將會回升正常水平；而季結臨近亦是有機會令拆息回升的因素。