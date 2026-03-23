柏傲莊III上月獲批入伙紙 部署上半年內重新推售｜大圍新盤

何家欣(左)表示，「柏傲莊III」於上月已獲批入伙紙，部署今年上半年內重新推售；右為新世界發展策略設計部總監鄭靜如。

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，曾因牆身底座出現混凝土強度未達標而拆卸重建。新世界發展營業及市務部總監何家欣今日(23日)表示，項目於上月已獲批入伙紙，部署今年上半年內重新推售。

何家欣指，「柏傲莊III」待售單位數目有超過500伙，戶型涵蓋一房至四房，計劃率先推出三房及四房單位應市，該兩類戶型單位大部分可享城門河景。她續指，「柏傲莊」近期在二手市場錄得不少獲利成交，反映屋苑具有一定抗跌力，亦見其升值潛力。