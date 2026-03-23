柏傲莊III上月獲批入伙紙 部署上半年內重新推售｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，曾因牆身底座出現混凝土強度未達標而拆卸重建。新世界發展營業及市務部總監何家欣今日(23日)表示，項目於上月已獲批入伙紙，部署今年上半年內重新推售。
何家欣指，「柏傲莊III」待售單位數目有超過500伙，戶型涵蓋一房至四房，計劃率先推出三房及四房單位應市，該兩類戶型單位大部分可享城門河景。她續指，「柏傲莊」近期在二手市場錄得不少獲利成交，反映屋苑具有一定抗跌力，亦見其升值潛力。
發展商今日開放項目第1期「柏傲莊I」現樓頂層特色單位，為2A座52樓B室，實用面積1,363方呎，屬四房雙套連工作間設計，層與層之間高度達3.5米，內置樓梯連接私人天台，面積960方呎。單位坐擁罕有一線河景與山巒景致，寬闊客廳及飯廳連接面積56方呎平台，將山景及河景引進室內。何家欣透露，單位將會以招標形式發售，有信心售價會刷新項目新高。
翻查資料，「柏傲莊II」第5A座62樓A室，實用面積1,207方呎，四房雙套連工作間，享開揚城門河景，去年以4,680萬元售出，呎價38,773元，呎價創去年新界區一手分層住宅新高。