新世界發展PAVILIA COLLECTION建築系列 深受市場歡迎 創多個銷售佳績

新世界發展(017)貫徹品牌精神及對工匠藝術的極致追求，則前期階段，特意因應周邊環境、蘊含着特殊的歷史文化背景，以及項目特質精心布局策劃，每個項目風格鮮明，獨一無二，竭力構建「PAVILIA COLLECTION」建築系列多個大型豪宅項目，並邀請各國殿堂級設計師攜手打造，讓其不單只是住客理想居所，更是具收藏價值的匠心精品。
全新品牌設計靈感取自「PAVILIA COLLECTION」獨特的亭臺建築語彙。PAVILIA 寓意「繁華上的靜活」，融合了倚伴城市的恬靜亭臺(Pavilion)與環抱自然的高尚大宅(Villa)；將幾何立體與律動之美融為一體，在建築美學與空間通透感之間巧妙拿捏，呈現出永恆自然的美學風格，從建築抒發寧靜，於空間細現大自然的靈魂。
「PAVILIA COLLECTION」深受市場歡迎，深受買家青睞，贏盡市場口碑，創下多個銷售佳績。其中黃竹坑站港島南岸「滶晨」榮登2025年度新盤吸金王及唯一百億紅盤，項目銷情持續熾熱，其中四房雙套面向深水灣景大宅，連一個停車位，售價約1.077億元，呎價63,158元，售價及呎價「雙破頂」創項目新高，同時創港島南岸標準分層單位歷史新高。項目開售迄今共售出780伙，佔全盤近95%，共套現近137億元，榮登2025年度全新項目吸金王，更為2025年度唯一百億紅盤，當中不乏名人及本地富豪家族大手入市。
至於北角「皇都」開售不足1年，全盤388伙️已售罄，套現逾42億元，當中不乏名人、外籍買家及大手豪客，銷情非常理想。其中以價單形式售出單位中，逾80%買家選用即供付款；而項目高層四房單位以呎價51,000元易手，創下項目新高。
另外，大圍「柏傲莊II」城門河景呎價近3.9萬元成交，創去年新界區一手分層住宅新高，單位為第5A座62樓A室，實用面積1,207方呎，四房雙套連工作間，去年以4,680萬元售出，呎價38,773元。「柏傲莊I」全新頂層特色戶示範單位靈感來自紐約哈德遜河及倫敦泰晤士河畔高端的河景住宅，加上項目位處港鐵站上蓋，坐擁雙綫優勢，基座亦設有大型商場，相信推出時必受到市場注目，單位將以招標形式發售，造價有機會挑戰新高。