新世界發展PAVILIA COLLECTION建築系列 深受市場歡迎 創多個銷售佳績

新世界發展(017)貫徹品牌精神及對工匠藝術的極致追求，則前期階段，特意因應周邊環境、蘊含着特殊的歷史文化背景，以及項目特質精心布局策劃，每個項目風格鮮明，獨一無二，竭力構建「PAVILIA COLLECTION」建築系列多個大型豪宅項目，並邀請各國殿堂級設計師攜手打造，讓其不單只是住客理想居所，更是具收藏價值的匠心精品。

全新品牌設計靈感取自「PAVILIA COLLECTION」獨特的亭臺建築語彙。PAVILIA 寓意「繁華上的靜活」，融合了倚伴城市的恬靜亭臺(Pavilion)與環抱自然的高尚大宅(Villa)；將幾何立體與律動之美融為一體，在建築美學與空間通透感之間巧妙拿捏，呈現出永恆自然的美學風格，從建築抒發寧靜，於空間細現大自然的靈魂。