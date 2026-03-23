映居暫收逾2100票 超額認購逾16倍 利嘉閣為買家推按揭優惠｜旺角新盤

建灝地產與市區重建局合作發展、位於旺角埃華街「映居」迄今推出兩張價單，涵蓋全盤122伙。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目截至今日下午3時30分，累收逾2,100票，超額認購逾16倍，將於24小時內公布銷售安排，最快本周內開售。 鄭智荣透露，入票客人中，約60%為用家，另約40%為投資者；當中有約80%投資者有意認購2伙或以上。他稱，銷售安排將設大手客組別，不過亦會預留部分單位予認購1至2伙買家選購。 為配合「映居」即將推售，利嘉閣地產連同利嘉閣按揭代理為其客戶推出按揭置業優惠，涵蓋H按及定息按揭計劃，息率屬市場優惠水平，按揭專員即時跟進及提供特快批核服務，名額有限，額滿即止。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指出，其中「低息定按」計劃為大型銀行今年再度推出的定息方案，年利率低至2.73厘，比現時主流浮息按息3.25厘低逾半厘，每月供款金額可減少近6%，等同讓買家提前享受減息效果。計劃設3年或5年定息期選擇，罰息期分別為2年及3年，其後可轉回浮息按揭，屆時利率為「最優惠利率(P)減1.75厘」，與目前市場H按封頂息水平一致。她認為，定息計劃的最大好處在於利率在定息期內維持不變，不受市場波動影響，方便買家預算每月開支。

另一選擇為「靈活浮按」計劃，按息低至H加1.3厘，封頂息為P減2厘（P現為5.25厘），即實際按息現為3.25厘。按揭成數高達九成，年期長達30年，加上設有現金回贈及綠色按揭獎賞，入場門檻相對輕鬆，罰息期僅2年。此計劃另附Mortgage-Link按揭儲蓄掛鈎戶口，存息與按息一致，現為3.25厘，高於市場定存水平，買家只要善用，可抵銷部分利息支出。 黃詠欣表示，上周美國聯儲局雖維持利率不變，但宏觀而言，港美兩地仍處於減息周期，低息環境下供樓負擔較以往減輕，無論自住或投資都是入市好時機。

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，「映居」挾帶高鐵概念，鄰近港鐵奧運站及旺角站，約數分鐘車程即達高鐵香港西九龍站。項目提供122伙，全屬實用面積約300多方呎的睡房連書房單位。項目備有All-in-One尊屬住客會所「foto CLUB」，提供如共享空間、健身訓練區及兒童遊樂區等多元化休閒設施，特別適合單身貴族及年輕中產家庭居住。值得一提的是，物業屬於超短期樓花新盤，自用或出租都甚有優勢；加上區內租務需求熾熱，租金回報可觀，預料項目將吸引大批長線投資者垂青。