海瑅灣I標售19伙吸金逾2.6億 大手客斥逾5059萬掃3伙｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」，今日(23日)招標售出19伙，吸金逾2.6億元。其中全盤僅14伙的四房雙套「海瑅天」造價及呎價同創新高，呎價高達23,331元。項目截至今日晚上8時，暫收票逾3,000張，以首張價單254伙計算，超額近11倍

該單位為第1(1A)座56樓A單位，實用面積1,154方呎，為區內極罕有四房雙套加工作間(連洗手間)的全海景大宅，成交價逾2,692萬元，呎價23,331元。

信和置業執行董事田兆源表示，項目坐落「國際精英社區」，聚集不少專才、教師等專業人士，不少投資者料有可觀收租回報，故欲入手作長線投資。