長實東莞・海逸豪庭首推多層複式戶 周末火速沽逾120伙｜大灣區置業

和記地產集團有限公司總經理-市場楊穎新(中)、助理總經理-市場阮志彪(左一)、助理總經理-市 場凌機澍(左二)、助理總經理-市場趙頌揚(右二)及助理總經理-市場麥偉文(右一)。

長江實業集團(1113)旗下和記地產集團精心打造的東莞頂流樓盤項目「東莞・海逸豪庭」於剛過去的周末(21日至22日)推出全新一批花園疊墅戶型，憑藉稀有的生態資源與卓越的建築規劃，首批推售單位反應熱烈，開盤即火速售出逾120伙，熱門單位獲搶購一空，足證大灣區優質低密度物業無懼地緣政治等外圍挑戰，依然深受買家及投資者歡迎。

是次矚目登場的花園疊墅（多層複式住宅），設計糅合現代美學與極高私隱度，為住戶打造品味人生新典範。項目設上下疊兩大戶型：下疊建築面積約2,099方呎（約195平方米），設三房兩廳三廁，主打南北通透雙景觀，配備寬約15呎（約4.6米）大型客廳、私家花園、露台及專屬地下室；上疊建築面積約1,937方呎（約180平方米），採三房三廳四廁多層複式佈局，配備電梯及天台，客廳樓底高度約19呎（約5.8米），氣派非凡，並設U型廚房及多功能家庭廳，締造尊崇典雅的生活格調。

「東莞・海逸豪庭」為城中罕有的大型低密度高端社區，佔地廣達約7,000畝，坐擁無可比擬的生態資源，專享獨一無二的山．湖．高爾夫球場景致，更建有27洞國際錦標級高爾夫球場及四大豪華會所，為住戶締造度假級居住環境。除了得天獨厚的自然生態外，項目更傲踞粵港澳大灣區樞紐地帶，毗鄰東莞國際商務區（CBD），完美結合寧靜生活與繁華都會。受惠於完善的立體交通網絡，項目鄰近東莞地鐵R2線蛤地站，配合多條城際高鐵及軌道，瞬間接通港深廣三大核心城市，中港兩地往返極為便捷。

生活配套方面，區內設施一應俱全，鄰近厚街萬達、國貿等大型商圈，各式食肆商舖林立；教育方面，周邊優質學府環繞，提供由幼稚園至高中的國際級精英教育。對港人買家而言，最具吸引力的莫過於區內完善的醫療網絡，東莞市內的東華醫院已獲納入香港「長者醫療券大灣區試點計劃」，合資格的港人長者可直接使用醫療券就醫，為優質退休生活提供極大保障。

長江實業集團旗下和記地產集團有限公司總經理-市場楊穎新表示，「東莞・海逸豪庭」擁有得天獨厚的地理優勢，項目依山而建，綠意盎然，環境優美舒適，項目內建有海逸高爾夫球會，絕對是港人夢寐以求的理想居住環境。將因應市場需求適時部署加推，預期第二批單位將延續熱銷勢頭。