映居示範單位｜347呎睡房連書房間隔 3.5米特高樓底(多圖有片)｜旺角新盤

建灝地產與市區重建局合作發展的旺角新盤「映居」，設有1個無改動連傢俬示範單位，示範單位設於尖沙咀亞士厘道21號「 21 ASHLEY」8樓，於即日起正式開放予公眾參觀，開放時間為星期一至星期日及公眾假期由中午11正至晚上8時正。
該示範單位參照18樓A室為藍本搭建，屬睡房連書房間隔，實用面積347方呎，特高樓底層與層之間高達3.5米，配以落地玻璃趟門，引進自然光，一室光潔明亮，空間感十足。
單位總長度約6.5米，客飯廳布局分明，方便擺放各種家具。大型玻璃趟門連接實用面積約38方呎的特大三合一露台及工作平台，延伸室內外空間，住戶可放置戶外家具，打造成私人茶座。此外，露台及工作平台亦設有晾衣裝置，有效運用單位每一吋空間。全屋更鋪設德國標準防滑地磚，美觀耐用同時又可提升家居安全。
⇊直擊「映居」18樓A室⇊
睡房空間寬敞，足夠擺放雙人睡床及衣櫃，與客飯廳同向。書房巧妙利用3.5米特高樓底的優勢，打造為「輕奢空間」，下層設有書桌閱讀區域，利用儲物收納式梯級連接上層寧靜的睡眠區，為住戶創造功能性以及舒適度兼備的空間。
開放式廚房選用多款一級能源效益認證家電，包括法國殿堂級品牌De Dietrich嵌入式微波爐、嵌入式洗衣乾衣機、嵌入式雪櫃、嵌入式雙頭電磁爐及拉趟式抽油煙機。浴室更採用雙管式排水系統設計，提供更衛生居住環境。
「映居」位於旺角埃華街3號，提供122伙，全屬睡房連書房間隔，實用面積由301至347方呎，預計關鍵日期為今年10月31日。