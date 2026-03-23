周末新盤成交量回落近47% DEEP WATER SOUTH首輪沽60伙套現近7.2億｜一手市況

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」周日進行6A期「MONT BLUE」首輪銷售，以價單形式開賣93伙。開售約4小時已速沽60伙單位，單日套現近7.2億元；其中A組大手客時段售出26伙，套現逾3.22億元，當中更有一組客人大手購入10伙，涉資約1.29億元，包括4伙一房及6伙兩房單位。

雲向次輪銷售沽66伙

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」同樣於周日進行次輪銷售153伙，截至下午5時半，有66伙已獲揀選。發展商表示，售出戶型包括開放式及一房戶，單位實用面積由218至316方呎，成交價由299.3萬至436.8萬元，最高成交呎價約15,271元。更錄得5宗大手成交，其中一位來自港島區的客人斥資逾1,600萬元購入4伙作投資用途；另亦有4組客人分別各購入2伙。