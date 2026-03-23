周末新盤成交量回落近47% DEEP WATER SOUTH首輪沽60伙套現近7.2億｜一手市況

再有新盤進行銷售，過去周末兩日(21日及22日)錄得約214伙一手成交，較上周的約402宗減188伙或約46.7%。當中，黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」於周日進行6A期「MONT BLUE」首輪銷售，即日售出60伙，套現近7.2億元。
DEEP WATER SOUTH 6A期大手客斥1.29億連掃10伙
會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」周日進行6A期「MONT BLUE」首輪銷售，以價單形式開賣93伙。開售約4小時已速沽60伙單位，單日套現近7.2億元；其中A組大手客時段售出26伙，套現逾3.22億元，當中更有一組客人大手購入10伙，涉資約1.29億元，包括4伙一房及6伙兩房單位。
雲向次輪銷售沽66伙
由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」同樣於周日進行次輪銷售153伙，截至下午5時半，有66伙已獲揀選。發展商表示，售出戶型包括開放式及一房戶，單位實用面積由218至316方呎，成交價由299.3萬至436.8萬元，最高成交呎價約15,271元。更錄得5宗大手成交，其中一位來自港島區的客人斥資逾1,600萬元購入4伙作投資用途；另亦有4組客人分別各購入2伙。
海德園周末兩日連沽7伙
太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」，周末兩日合共售出7伙單位，套現近6,200萬元。其中周日單日錄5宗成交，均為兩房連開放式廚房戶型，涵蓋多個中高層單位，景觀開揚，實用面積介乎512至547方呎，成交價約820萬元至944萬元，折合呎價約16,000元至17,258元，單日套現逾4,566萬元。