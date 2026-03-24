兩年內擲逾20億買3項目 中原投資 收購富豪東方酒店 改建學生公寓

富豪東方酒店於1982年落成，樓高17層，客房數494間，房間面積129至1,130方呎。按最新成交價計，平均每間房價值約307萬元。項目總樓面約22.9萬方呎，呎價約6,629元。翻查資料，中原投資近年積極拓展學生宿舍市場，如去年斥3.35億元收購西半山般咸道38C號「般咸軒」。2024年以1.8億元收購尖沙咀珀薈酒店，並額外投入2,000萬元進行全面翻新，現名為「一步居．117」，屬其首個本地學生公寓項目，提供121個宿位，出租率達100%，最高建築呎租達91元，預計租金回報約6厘。

市場對學生宿舍需求上升，帶動私人學生住宿成為新興投資物業。九龍城富豪東方酒店新近以約15.18億元售出，作價較該物業2025年底估值約16.47億元，有7.8%的折讓。買家為中原投資，擬將酒店改建以經營作學生公寓，投資額超過20億元。資料顯示，中原投資於過去兩年內共收購3個項目，累計擲20.33億元。

中原投資行政總裁葉明慧表示，是次收購反映公司對學生公寓投資市場的信心。在學生住宿需求持續結構性上升、而資產價格正處於完成調整之際，公司認為現正是擴大香港學生公寓版圖的理想時機，是次收購亦充分體現公司對市場的信心。

未來兩至三年床位目標提升至6000個

在非本地學生人數持續增加、本地大學校內宿位供應有限及長期市場基本因素支持下，中原投資宣布，將香港學生公寓的床位供應目標上調至約6,000個，並計劃於未來兩至三年內逐步實現，較早前的目標床位數倍升。現時CampusOne Communities(壹社)旗下共有3個學生公寓項目，預期全數投入服務後合共可提供約1,700至1,800個床位。