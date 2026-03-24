首匯累收1600票超額逾15倍 最快日內加推｜紅磡新盤

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，展銷廳錄得約7,000人次參觀，項目特色戶，包括連平台及頂層特色戶，將會以招標形式推售。被問及目前樓市狀況，他指，一手市場成交呈上升，樓市正健康平穩上升，相信現時為入市好時機。另外，租賃市場亦暢旺，不少專才會租轉買。

今日（24日）介紹28樓B室，屬三房一套連儲物室間隔，實用面積534方呎，層與層之間高度約3.3米。單位的客飯廳採用長方形布局，間隔方正實用，配合現時流行的無玄關設計，大大提升空間使用率，可更靈活地擺放家具。客飯廳以玻璃摺門連接38方呎的「三合一」露台，使空間自然延伸至戶外，進一步提升空間感及室内採光。同時，單位考慮到普遍買家的實際需要，採用三房半設計，配兩廁格局，並特設獨立儲物房，可作多用途空間或工人房，非常適合四人家庭居住，全面滿足現代城市生活所需。該單位更佔據優越景觀，採用「同向景觀」佈局，主人套房、兩間睡房及客飯廳均朝向東南面；由睡房1橫跨至客飯廳、睡房2和主人睡房，全長約9米的立面，打造超廣角全景景觀，讓住戶無論身處每個生活空間，都能飽覽萬家燈火的城市開揚景致及維多利亞的壯麗海景，為城中罕有之選。