映居周五開賣全盤122伙 入場價579萬｜旺角新盤

建灝地產與市區重建局合作發展、位於旺角埃華街「映居」，自項目公布價單第1號及第2號之後，市場反應熱烈，即日已錄超額認購。項目之銷售安排第1號已上載，鐵定於本周五(27日)盡推全盤122伙。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「映居」屬同區罕有的超短期樓花新供應，自上周一(16日)開放展銷廳及示範單位以來，人流不絕，被受熱捧，參觀人士超過一半來自九龍，其餘分布港島及新界；逾半數為內地客及投資者，當中不乏大手投資者，其餘為本地客，當中6成為用家及家庭客。