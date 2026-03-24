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地產
出版：2026-Mar-24 18:07
更新：2026-Mar-24 18:07

映居周五開賣全盤122伙 入場價579萬｜旺角新盤

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映居周五開賣全盤122伙 入場價579萬｜旺角新盤

映居周五開賣全盤122伙 入場價579萬｜旺角新盤

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建灝地產與市區重建局合作發展、位於旺角埃華街「映居」，自項目公布價單第1號及第2號之後，市場反應熱烈，即日已錄超額認購。項目之銷售安排第1號已上載，鐵定於本周五(27)盡推全盤122伙。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「映居」屬同區罕有的超短期樓花新供應，自上周一(16日)開放展銷廳及示範單位以來，人流不絕，被受熱捧，參觀人士超過一半來自九龍，其餘分布港島及新界；逾半數為內地客及投資者，當中不乏大手投資者，其餘為本地客，當中6成為用家及家庭客。

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銷售單位實用面積由301至347方呎，全屬睡房連書房單位，以最高12%折扣優惠計算，折實價由579萬至888.8萬元，折實呎價由16,880至25,614元。入場單位為6樓E室，實用面積343方呎，折實售價579萬元，折實呎價16,880元。

建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠表示，是次銷售安排設3個組別，當中包括 大手客組別(A1A2)及購買12伙的B組買家，A1組買家可認購至少312伙單位；A2組買家則可認購2伙單位；至於B組買家，則可認購12伙單位，是次銷售將特設大手客優先安排。為照顧不同買家需要及讓更多用家購入心儀單位，集團已預留至少42伙單位給B組買家認購。

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「映居」將於本周四(26日)中午12時正截止登記，翌日上午10時起正式發售

「映居」位於旺角埃華街3號，提供122伙，全屬睡房連書房間隔，實用面積由301至347方呎，預計關鍵日期為今年10月31日；項目展銷廳及示範單位設於尖沙咀亞士厘道21號「21 ASHLEY」8樓。

即睇旺角映居最新資訊 (House730)

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