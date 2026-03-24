凱和山首錄洋房成交 中港商人斥半億入市｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」錄得洋房成交，今日(24日)最新成交單位為花園洋房系列「MORI MANOR」16號花園洋房，單位屬半億豪宅成交，連同兩個停車位及一個電單車位，成交價為5,000萬元，折實呎價為16,057元。
洋房實用面積約3,114方呎，屬四房四套間隔，專享約665方呎天台及473方呎前後花園，另連約336方呎平台，戶型採南北對流設計，展現大宅格局與氣派。單位客飯廳長約8.9米、闊約8.6米，空間宏偉開揚，並透過落地玻璃將戶外花園景致自然引入室內，實現室內外生活無縫融合，兼具高度私隱與大宅氣派。四套房設計兼顧家庭成員各自生活空間，整體布局寬敞舒適，充分體現獨立屋級數的奢華居住體驗。
據悉，買家為中港兩地商人，鍾情項目低密度規劃及市場罕有全新花園洋房供應，加上鄰近國際學校及雙口岸交通優勢，方便日常跨境往返及家庭生活安排，故迅速決定入市作自住用途。
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，「MORI MANOR」推出以來市場反應熱烈，項目於短短一星期內已錄得洋房成交，參觀人流及查詢持續增加，反映市場對低密度、具私隱度的大宅產品需求殷切。是次錄得半億洋房成交，亦進一步印證項目定位明確，主打歐陸法式風格的花園洋房大宅，深受市場追捧。隨着優質洋房供應持續稀缺，加上換樓客選擇有限，在需求持續及供應有限的情況下，項目成交價具備向上調整空間，預料未來成交將逐步反映其矜罕價值。