凱和山首錄洋房成交 中港商人斥半億入市｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」錄得洋房成交，今日(24日)最新成交單位為花園洋房系列「MORI MANOR」16號花園洋房，單位屬半億豪宅成交，連同兩個停車位及一個電單車位，成交價為5,000萬元，折實呎價為16,057元。

洋房實用面積約3,114方呎，屬四房四套間隔，專享約665方呎天台及473方呎前後花園，另連約336方呎平台，戶型採南北對流設計，展現大宅格局與氣派。單位客飯廳長約8.9米、闊約8.6米，空間宏偉開揚，並透過落地玻璃將戶外花園景致自然引入室內，實現室內外生活無縫融合，兼具高度私隱與大宅氣派。四套房設計兼顧家庭成員各自生活空間，整體布局寬敞舒適，充分體現獨立屋級數的奢華居住體驗。