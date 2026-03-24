海瑅灣I示範單位｜無改動452呎兩房開廚 空間寬敞靈活擺放傢俱 (多圖有片)｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13期「海瑅灣I」，首度開放兩房連開放式廚房無改動標準示範單位予傳媒參觀。

單位以第2座 (2B) 38樓F單位為藍本搭建，實用面積452方呎，間隔為兩房連開放式廚房，連實用面積38方呎露台及工作平台。單位門口附設一組鞋櫃，設計方便貼心。客飯廳長形開則，容易布局，並與露台相連，可採納室外自然光線，營造明亮舒適感覺。

主人睡房空間寬敞，已預留衣櫃位置，住戶可靈活擺放傢俱。另一間睡房間隔同樣方正實用，共享同一座向景觀，備有採光度十足的玻璃幕牆窗戶。

單位全屋採用複合木地板，層與層之間高度約為3.15米，空間感十足。大門採用Lockly智能電子門鎖，配備專利級防窺視密碼鍵盤等多種開門功能，住客可盡享家居安全與便捷。

開放式廚房選用德國品牌SIEMENS一系列家電，包括抽油煙機、電磁煮食爐、蒸焗爐、雪櫃及二合一洗衣乾衣機，設備一應俱全，住戶可盡享入廚樂趣。單位浴室設有智能鏡櫃，鏡子提供除霧功能，設計方便貼心。