DEEP WATER SOUTH第6A期加推93伙 周六次輪開賣99伙｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」日前項目第6A期MONT BLUE進行首輪銷售，單日套現近7.2億元，成績理想，今日(24日)宣佈加推價單2號共93伙單位，折實售價886.5萬元起，折實呎價26,306元起，折實平均呎價為28,105元。項目同時上載全新銷售安排，本周六(28日)起發售新一批99伙單位。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，價單2號共推出93伙單位，包括39伙一房（開放式廚房）、39伙兩房（開放式廚房）及15伙兩房一套(梗廚)單位。單位實用面積337至563方呎，以最高15%折扣計算，折實售價由886.5萬至1,829.7萬元，折實呎價由26,306至32,499元。入場單位及最低呎價單位為第2座 (2A) 9樓F單位，一房（開廚）戶型，實用面積337方呎，價單定價1,042.9萬元，價單呎價30,947元，折實售價886.5萬元，折實呎價26,306元。