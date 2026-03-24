海瑅灣I加推127伙 累收逾3600票超額逾8倍｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」，今日(24日宣布加推第2張價單，共127伙單位。項目截至晚上8時，以首兩張價單381伙計算，累積收票逾3,600張，超額逾8倍。
加推的第2張價單，涉及127伙，實用面積360至472方呎，包括12伙一房及115伙兩房，均為開放式廚房，定價由684.8萬至1,030.4萬元，呎價由17,864至21,831元，以最高15%折扣計算，折實價由582.1萬至875.8萬元，折實呎價15,185至18,556元。對比首張價單輕微加價1%
項目首度推出限量6伙海景兩房單位。最低售價單位為1A座20樓E室，實用面積360方呎，一房(開放式廚房)間隔，折實價582.1萬元，呎價16,169元。最低呎價單位為1B座7樓F室，實用面積457方呎，兩房(開放式廚房)間隔，折實價693.9萬元，呎價15,185元。
「海瑅灣I」戶型方面，標準單位以兩房佔960伙最多，實用面積451至615方呎；三房設203伙，實用面積628至891方呎；一房提供54伙，實用面積358至360方呎。另有35伙連平台或天台特色戶，實用面積323至1,716方呎。