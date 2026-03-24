首匯周六首賣123伙 累收2100票超額逾16倍｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目「MIDTOWN SOUTH」第5期「首匯」，今日(24日)加推最新3號價單，涉及25伙，並將於周六(28日)發售123伙，另有8伙以招標形式推出。項目截至晚上7時半，累收約2,100認購登記，超額認購逾16倍。

價單3號包括19伙一房及6伙兩房戶，實用面積由265至347方呎，扣除最高10%折扣後，折實價由548.82萬至694.17萬元，折實呎價由約19,608至24,026元。

首輪銷售安排涵蓋44伙一房、31伙兩房、29伙兩房連儲物室及19伙三房一套連儲物室，單位實用面積由265至534方呎，折實售價由522.81萬元起，折實呎價由18,882元起，折實平均呎價為21,228元。