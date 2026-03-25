旺角亞皆老街全幢商廈公開招標｜商廈市況

世邦魏理仕(CBRE)獲委託為獨家代理，公開招標出售位於旺角亞皆老街67至71號的全幢優質商住物業。該物業位處旺角核心地段，佔據罕有大單邊街角位置，緊鄰港鐵旺角站D2出口，享極高人流。本次公開招標暫定於2026年5月27日(星期三)中午12時截標。
物業位處亞皆老街黃金商鋪段， 受惠於旺角四通八達的交通網絡及完善的社區配套，向來是各品牌爭相進駐之地。物業極具優勢的街角單邊位置能有效承接龐大人流，提升曝光度。現時地下舖位已由信譽卓著的上市公司富途證券承租，並設置顯眼大型LED廣告屏幕；樓上單位亦非常搶眼，極具宣傳作用，深受各行各業歡迎。
富途證券承租並設置大型招牌的安排，充分反映知名品牌對核心地段高曝光門面之重視，有助提升品牌形象、擴展本地市場及強化客戶互動。隨着香港零售及商業活動持續回暖，預期鄰近港鐵出口且位處核心商圈、兼具廣告效益的街角全幢資產，將持續吸引歐美品牌及大型金融機構進駐。
除了穩定租金回報外，物業亦具備中長期資本增值與重建潛力。憑藉其罕有的街角單邊優勢及位處全港最繁忙商業零售核心區的戰略位置，未來投資者可靈活考慮推行資產提升計劃或長線重建方案，以進一步提升資產價值，但相關發展需符合政府規管及審批程序。
世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，近月市場氣氛持續改善，核心地段大型商業資產及具重建潛力地盤的查詢與成交均錄得上升。市場近期錄得多宗指標成交，包括旺角彌敦道612至618號好望角大廈部分舖位及地庫以約8,320萬元易手；另外，西洋菜南街4號昌記大廈地下C舖亦以約每月26萬元租出，折合平均呎租約498元，新租戶為韓國美妝隱形眼鏡品牌 OLENS。上述個案反映市場對兼具高人流效益及升值潛力的核心物業需求回升。是次推出之物業位處旺角核心黃金地段，具極高宣傳曝光價值，相信將吸引不少企業用家青睞。