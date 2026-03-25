旺角亞皆老街全幢商廈公開招標｜商廈市況

物業位處亞皆老街黃金商鋪段， 受惠於旺角四通八達的交通網絡及完善的社區配套，向來是各品牌爭相進駐之地。物業極具優勢的街角單邊位置能有效承接龐大人流，提升曝光度。現時地下舖位已由信譽卓著的上市公司富途證券承租，並設置顯眼大型LED廣告屏幕；樓上單位亦非常搶眼，極具宣傳作用，深受各行各業歡迎。

富途證券承租並設置大型招牌的安排，充分反映知名品牌對核心地段高曝光門面之重視，有助提升品牌形象、擴展本地市場及強化客戶互動。隨着香港零售及商業活動持續回暖，預期鄰近港鐵出口且位處核心商圈、兼具廣告效益的街角全幢資產，將持續吸引歐美品牌及大型金融機構進駐。

除了穩定租金回報外，物業亦具備中長期資本增值與重建潛力。憑藉其罕有的街角單邊優勢及位處全港最繁忙商業零售核心區的戰略位置，未來投資者可靈活考慮推行資產提升計劃或長線重建方案，以進一步提升資產價值，但相關發展需符合政府規管及審批程序。