暫超額8倍 海瑅灣I 提價加推127伙

地緣紛爭無阻本港新盤銷情，由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」，昨日宣布加推第2張價單，共127伙單位。項目截至晚上8時，以首兩張價單381伙計，累積收票逾3,600張，超額逾8倍。
「海瑅灣I」加推的2號價單涉及127伙，實用面積360至472方呎，包括12伙一房及115伙兩房，均為開放式廚房，定價由684.8萬至1,030.4萬元，呎價由17,864至21,831元，以最高15%折扣計算，折實價由582.1萬至875.8萬元，折實呎價15,185至18,556元。對比首張價單，今年加推輕微加價1%。
項目首度推出限量6伙海景兩房單位。最低售價單位為1A座20樓E室，實用面積360方呎，一房(開放式廚房)間隔，折實價582.1萬元，呎價16,169元。最低呎價單位為1B座7樓F室，實用面積457方呎，兩房(開放式廚房)間隔，折實價693.9萬元，呎價15,185元。
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DEEP WATER SOUTH周六賣99伙
另外，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」日前單日套現近7.2億元，昨加推2號價單共93伙，折實售價886.5萬元起，折實呎價26,306元起。項目同時上載全新銷售安排，周六起發售99伙單位。
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首匯暫收2100認購登記
另外，恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目「MIDTOWN SOUTH」第5期「首匯」，昨加推3號價單，涉及25伙，並將於周六發售123伙，另有8伙以招標形式推出。項目暫累收約2,100認購登記，超額認購逾16倍。