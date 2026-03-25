暫超額8倍 海瑅灣I 提價加推127伙

地緣紛爭無阻本港新盤銷情，由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」，昨日宣布加推第2張價單，共127伙單位。項目截至晚上8時，以首兩張價單381伙計，累積收票逾3,600張，超額逾8倍。

「海瑅灣I」加推的2號價單涉及127伙，實用面積360至472方呎，包括12伙一房及115伙兩房，均為開放式廚房，定價由684.8萬至1,030.4萬元，呎價由17,864至21,831元，以最高15%折扣計算，折實價由582.1萬至875.8萬元，折實呎價15,185至18,556元。對比首張價單，今年加推輕微加價1%。