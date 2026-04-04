裝修設計｜開放式廚房、室內燈光等6個要點 可能令你後悔

花咗幾十萬甚至上百萬裝修，滿心歡喜準備迎接理想新居，點知住落先發現處處「唔順手」？最近網上掀起熱烈討論，唔少網民紛紛大呻「早知裝修嗰時就⋯⋯」，列出自己屋企嘅「後悔設計」。裝修佬就綜合咗近年網民盤點出最常見嘅後悔設計，裝修前記得睇清楚，唔好畀自己後悔嘅機會！ 第一位：電掣位規劃大失預算 呢個問題可以話係「後悔榜」上嘅冠軍常客，幾乎係所有過來人嘅共同痛點。最常見嘅問題就係「數量唔夠」，當初以為「預到啱啱好」，點知入住後吸塵機、風筒、手機充電、各種小家電全部都要爭插蘇用，搞到全屋都係拖板，既唔美觀又有安全隱患。其次係「位置出錯」，例如床頭冇開關掣，冬天要離開溫暖嘅被窩熄燈，絕對係「每日最後悔嘅事」；或者梳化、餐枱附近冇插蘇位，想邊食飯邊打邊爐、邊睇電視邊用電腦都變得非常唔方便。最後，就係忽略咗新科技，好多人後悔冇直接安裝帶有USB或Type-C嘅插座，慳返個充電插頭。

第二位：開放式廚房 - 理想與油煙的距離 開放式廚房加個中島吧台，睇落既時尚空間感又大，係好多人嘅夢想。但對於經常煮食，特別係鍾意中式爆炒嘅家庭嚟講，呢個可能係惡夢嘅開始。無論抽油煙機有幾強力，油煙同食物氣味都好難避免會飄散到全屋，梳化、窗簾、甚至掛起嘅衫都會「吸收」晒啲味。另外，如果單位唔夠大，中島吧台有時反而會阻礙走動路線，最後變成堆放雜物嘅地方，失去原有嘅功能。 第三位：收納櫃的兩難－愈多愈好？ 為咗增加儲物空間，好多人會選擇訂造大量組合櫃或系統櫃，務求用盡每寸空間。但唔少網民分享，入住後先發現根本用唔到咁多櫃，過多嘅大型櫃體反而令空間變得壓迫，感覺好似住喺個「積木盒」入面，影響居住心情。想當初花錢訂造，如今卻變成空間嘅負累，確實令人後悔。

第四位：全屋燈光設計過於單一 好多戶主裝修時對燈光嘅要求只有「夠光猛」，於是全屋統一用白光燈；或者追求溫馨感，全屋只用黃光燈。結果住落先發現，全屋黃燈令人昏昏欲睡，想喺屋企工作、睇書時精神難以集中；而全白光又會缺少溫馨舒適嘅感覺。同樣，「間接照明」或假天花燈槽亦榜上有名，雖然初頭睇落好有氣氛，但好快就會變成積塵、藏匿昆蟲嘅溫床，清潔極之困難，久而久之就索性唔再開。 第五位：浴室設計忽略細節 浴室係每日都會用到嘅地方，細節上嘅失誤會帶嚟長期嘅不便。最多人後悔嘅就係「冇做乾濕分離」，導致每次沖完涼成個廁所地下都濕晒，唔單止增加滑倒嘅風險，亦令浴室長期處於潮濕狀態，容易滋生霉菌。另一個常見嘅疏忽就係冇揀防滑地磚，特別係屋企有長者或小朋友，濕水後嘅磁磚表面極易滑倒，後加防滑墊又容易藏污納垢，清潔起上嚟非常麻煩。

第六位：開放式衣櫃 - IG靚相與現實的落差 社交平台同雜誌上嘅開放式衣帽間睇落非常有型，將衣物飾品展示出嚟，好似時裝店一樣。但現實係，除非你係收納達人兼且非常勤力，否則呢種設計好快就會變成凌亂嘅根源。衣物顏色、款式唔一致，掛出嚟只會顯得雜亂無章；而且香港天氣潮濕，塵埃較多，開放式設計令衣物非常容易積塵，需要花費大量時間心力打理，最後只會後悔當初點解唔裝返道門。

點樣避開裝修陷阱？搵啱幫手最實際 睇完咁多網民嘅「後悔清單」，有啲擔心自己都會「中伏」？其實，裝修唔單止係設計上嘅抉擇，更重要係搵到一間能夠充分溝通、手工可靠嘅公司去實現你嘅想法。一個好嘅裝修夥伴，會喺規劃階段就同你詳細傾談生活習慣，提點你各種設計嘅利弊，從源頭避免後悔。

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