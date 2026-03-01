抽濕機清洗｜切忌用水直接沖洗濾網 處理不當水箱變細菌溫床

抽濕機清洗方法｜切忌用水直接沖洗濾網 處理不當水箱變細菌溫床

又到了潮濕的春季，家家戶戶都嚴陣以待，紛紛出動抽濕機抗衡「回南天」。不過，當你倒掉水箱中滿滿的積水時，有否留意到箱底或角落出現一層滑潺潺的粉紅色黏液？很多人以為只是普通污垢，但其實這可能是細菌滋生的警號。若只倒水而忽略徹底清潔，抽濕機隨時會變成家中的過敏原溫床，影響家人健康。 只係倒水絕對唔夠！抽濕機水箱隨時現「粉紅黏液」 抽濕機的運作原理是將空氣中的水氣冷凝成水，收集到水箱中，因此水箱內部長期處於潮濕狀態，是微生物繁殖的理想環境。家事達人「豆豆媽咪」指出，水箱中常見的粉紅色滑溜黏液，並非普通水垢或塵埃，而是一種名為「黏質沙雷氏菌」(Serratia marcescens) 的細菌及其分泌物形成的「生物膜」。

這層生物膜如同細菌的保護堡壘，結構堅固，具有很強的附著力，無法單靠清水沖洗去除，甚至能抵抗部分清潔劑。因此，即使你每次都倒掉積水，只要沒有動手刷洗，這層生物膜依然會牢牢黏附在水箱壁上，持續滋生細菌。

抽濕機水箱清潔三步驟 要有效清除頑固的生物膜，必須對症下藥。水箱應至少每周清潔一次，並遵循以下三個步驟： 刷洗 將水箱積水倒空後，使用軟毛刷或海綿，配合適量中性洗潔精徹底刷洗內壁。洗潔精的界面活性劑有助瓦解細菌的細胞壁，而刷洗的物理摩擦力則能直接刮走滑潺的生物膜。清潔時應特別注意水箱的直角轉角位、手柄凹槽及浮球連桿下方等容易藏污納垢的「死角」。 殺菌 如果水箱內有嚴重的白色水垢或陳年霉斑，單靠刷洗可能不足夠。此時可利用酸性溶液進行深層清潔。將1份白醋與10份清水的比例稀釋，或使用溫水溶解適量檸檬酸，將水箱浸泡約20分鐘。酸性環境能有效溶解水垢，並破壞微生物的細胞膜，達到殺菌效果。若污漬特別頑固，亦可用1:99稀釋漂白水清潔。

乾燥 完成清洗後，務必將水箱徹底晾乾。可以將其倒置於通風處，確保內部沒有任何殘留水份。由於絕大多數細菌都無法在完全乾燥的表面存活，這一步是防止細菌捲土重來的最後防線。

抽濕機濾網應定期清潔 除了水箱，抽濕機負責過濾空氣塵埃的濾網也是清潔重點，建議每2至4周清潔一次。不潔的濾網會積聚大量灰塵和細菌，影響抽濕效率，加重壓縮機負荷，甚至縮短機器壽命。 在清潔前，首先要分辨濾網類型。部分具空氣清新功能的抽濕機採用HEPA (高效空氣過濾網)，這種高密度濾網絕對不能水洗，因為水會破壞其纖維結構和靜電層，令其失效。HEPA濾網只能用吸塵機的毛刷頭輕輕吸走表面灰塵，並按廠商指引定期更換。

對於一般可水洗的抽濕機尼龍濾網，請遵循以下保養原則： 先乾後濕 切勿直接用水沖洗佈滿灰塵的濾網，因為灰塵遇水會結成泥塊，堵塞網孔，更難清理。正確做法是先用吸塵機吸走表面大部分塵埃，或輕輕拍打濾網讓灰塵掉落。 溫和水洗 使用冷水或低於攝氏40度的溫水沖洗。過熱的水溫會導致尼龍材質的濾網變形，影響過濾效果。避免用刷大力刷洗，以免把污物推得更入濾網的縫隙。 嚴禁曝曬 清洗後，將濾網放置在陰涼通風處自然風乾即可。切勿將其置於陽光下曝曬，因為紫外線會破壞塑膠的聚合物結構，令濾網變得脆弱，一捏就碎，大大縮短其使用壽命。

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