首匯累收2750票超額逾21倍 首開會所模型｜紅磡新盤

項目首度介紹會所CLUB CHESTER模型，會所連園林位於二樓及三樓，佔地1.4萬方呎。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，目前錄得不少大手客查詢。項目首度介紹會所CLUB CHESTER模型，會所連園林位於二樓及三樓，佔地1.4萬方呎。由國際著名設計團隊Conran&Partners親自操刀。會所二樓設有「閒聚雅座」、「健身廊」、「瑜伽館」及「藝萃廊」。兩層平台各區設施兼顧休閒、健體與親子活動，包括「綠茵平台」、「園林健身區」、「網床花園」、「感觀花園」及「燒烤樂園」等，滿足住戶多元生活需求。

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目「MIDTOWN SOUTH」第5期「首匯」，將於周六(28日)發售123伙，另有8伙以招標形式推出。項目截至今日(25日)，累收約2,750認購登記，以首輪銷售123伙計算，超額認購逾21倍。

項目首度介紹會所CLUB CHESTER模型，會所連園林位於二樓及三樓，佔地1.4萬方呎。

首輪銷售安排涵蓋44伙一房、31伙兩房、29伙兩房連儲物室及19伙三房一套連儲物室，單位實用面積由265至534方呎，折實售價由522.81萬元起，折實呎價由18,882元起，折實平均呎價為21,228元。

項目將於周五(27日)下午8時截收認購登記，首輪銷售安排設有大手客組別(A1及A2組)及購買1至2伙的B組買家。當中A1組別須認購4至8伙指定單位；而A2組別須認購2至3伙指定單位。

「首匯」提供241伙，實用面積介乎228至850方呎，當中標準單位涉233伙，8伙頂層特色單位。戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房及三房，合計佔全盤超過60%；項目預計關鍵日期為2026年12月31日。