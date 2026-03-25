旺角柏齡大廈全層連租約放售 意向價較2年多前降14%｜工商舖市況

中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，是次放售的物業位於旺角窩打老道57至59號柏齡大廈二樓全層，面積約4,000方呎，目前以連租約形式出售，意向呎價約5,750元, 總意向價約2,300萬元。物業現由一間老人院承租，月租約9.3萬元，租金回報率接近5厘，由於租戶經營穩定，租約具長期保障，屬市場罕有的「鐵租」盤，亦能為投資者帶來穩定現金流及長線回報。原業主於2021年3月以約2,000萬元購入，現以約2,300萬元放售，若成功沽出的話，帳面可獲利約15%。翻查資料，業主曾於2023年底曾以約2,700萬元放售，惟隨市場氣氛及價格變化，近期再度推出市場，叫價亦隨之下調約400萬元，更貼近現時市場水平。

香港人口老化趨勢日益明顯，帶動安老行業需求，加上政府積極推動安老服務政策，推動連租約院舍物業成為市場聚焦的投資項目。有業主見樓市氣氛回暖，再度將旗下項目- 旺角柏齡大廈的全層院舍物業推出市場，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責放售事宜，最新意向呎價約5,750元，總意向價約2,300萬元，叫價較2年多前的2,700萬元下調約14.8%。

陳權威續指，柏齡大廈位處旺角核心地段，交通便利，鄰近窩打老道山，何文田豪宅區及廣華醫院，步行數分鐘即可抵達油麻地港鐵站。區內生活配套完善，設有大型商場、街市及多間國際學校，醫療及教育需求殷切，為物業帶來長遠穩定的投資價值。項目屬小學校網32區及油尖旺中學校網，潛力顯著。

陳權威補充，物業除現有穩定租約外，亦具備靈活用途，可改作教育機構、社福單位或專業會所，投資策略多元化。在政府持續推動長者服務及市場逐步回暖的背景下，連租約院舍物業供應稀少，其結合穩定回報、核心地段及靈活用途的優勢，將吸引長線投資者積極部署，為買家提供穩定現金流，是具長線投資價值的優質項目。