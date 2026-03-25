中原按揭：2月轉按登記量錄541宗 按月微跌1.1%｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處數據顯示，2026年2月份銀行轉按共錄得541宗登記，按月微跌1.1%。數字反映轉按登記量整體上僅較去年底的低位稍為回升，目前仍主要處於低水平橫行狀態。中原按揭董事總經理王美鳳表示，轉按市道持續偏淡，主要原因在於銀行曾於2023年上調新造及轉按計劃息率，導致早年承造按揭的業主，其現有供樓利息仍低於現時市場按息；再者，儘管去年起樓價靠穩回升，但目前估價相比歷史高位仍達兩成折讓，造成業主轉按誘因未見明顯增加。

轉按巿佔率方面，滙豐銀行2月份錄得127宗轉按登記，按月增幅達27%，市佔率急升5.2個百分點至23.5%，排名升一級至首席；並打破中銀香港單月七連冠的紀錄；總結2026年首兩個月，滙豐銀行亦以227宗登記(20.9%巿佔率)位列榜首。王美鳳認為，滙豐銀行轉按市佔率躍升，相信其中原因是受惠於該行提供低息定按帶動。尤其自去年10月底減P周期完成，市場預期H按息3.25%維持一段時間，令定按息2.73%吸引力增加，帶動近月定按使用率持續上升；由於早前市場上只有滙豐銀行提供定按計劃，增強了其按揭業務的競爭力，成功吸納轉按客源。

滙豐重奪轉按單月冠軍

根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年2月份銀行轉按登記共錄得541宗，較1月份的547宗微跌1.1%。總結2026年首兩個月，轉按登記共錄得1,088宗，與2025年同期數量完全相同(持平)；對比2024年底的低位雖有所回升，但若對比過往轉按市道正常活躍期(平均每月逾千宗的水平)，目前的登記量仍屬偏低，反映整體轉按市道未算活躍。

巿佔率方面，滙豐銀行2月份錄得127宗轉按登記，較1月份的100宗顯著增加27%，市佔率按月急升5.2個百分點至23.5%，排名攀升一級，重奪單月轉按榜首。至於中銀香港則錄得94宗登記，按月減少23%，市佔率按月跌4.9個百分點至17.4%，排名微降至第二位。渣打銀行以67宗登記(市佔率12.4%)排行第三；恒生銀行排名維持第四，市佔率按月升2.5個百分點至9.8%(53宗)；工銀亞洲以39宗登記(市佔率7.2%)微升一級至第五位。至於第六至第十位，則依次為東亞銀行、信銀國際、華僑銀行香港、花旗銀行及上海商業銀行。