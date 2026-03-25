百元印花稅周年 細價二手資助房屋成交按年升9%｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，放寬百元印花稅門檻一周年，因此選取2025年3月至2026年2月(即措施生效後一年)的買賣合約登記數字與2024年3月至2025年2月(即措施生效前一年)數字作比較。整體二手資助房屋買賣登記量錄6,973宗，較一年前只微升1%，但其中價值400萬元或以下的交投錄4,451宗，按年則升9%，明顯高出8個百分點。因為樓價回落，令部份400萬元以上中高價資助房屋買家轉投私樓市場，而受惠降印花稅，低價上車資助房屋剛需持續，成交活躍，以致細價成交量升幅較整體為大。當中九龍區細價成交量升近一成半，佔比上升5個百分點至迫近六成，宗數升幅及比例增幅均為三個主要區域中最大。但細價成交佔比最高依然是新界區，進一步向上貼近七成。

九龍區按年升 14% 觀塘成交佔比升至 66% 放寬印花稅後，九龍區400萬元或以下二手資助房屋登記錄1,083宗，較一年前升14%，升幅較區內整體的4%，高出10個百分點。九龍細價資助房屋宗數佔同區整體買賣比例為57%，迫近六成，較一年前升5個百分點。5個分區中，九龍城(包括啟德)的細價成交宗數升38%最大，除了因區內基數低，加上有新居屋二手轉售增多導致。觀塘及黃大仙細價資助房屋成交亦升逾一成，升22%及11%，錄455宗及463宗，觀塘成交佔比大升8個百分點至66%，取代黃大仙成為佔比最高分區。

東區成交宗數最多 南區佔比最高 港島區400萬元或以下二手資助房屋登記錄362宗，較一年前升10%，升幅較區內整體的1%，高出9個百分點。港島細價資助房屋宗數佔同區整體買賣比例升至50%，較一年前升4個百分點。4個分區，成交集中於東區及南區，兩區升幅皆高於同區整體，以南區的細價成交宗數升13%最顯著，佔比升5個百分點至58%，主要為香港仔的資助房屋。兩個時段東區的細價資助房屋買賣宗數仍為最多，錄239宗，南區則佔比最高。

新界區細價資助房屋成交宗數佔整體近七成 新界區400萬元或以下二手資助房屋登記錄3,006宗，較一年前升9%，升幅較區內整體的1%，高出8個百分點。新界細價資助房屋宗數佔同區整體買賣比例為69%，貼近七成，較一年前升4個百分點。9個分區中，荃灣的細價成交宗數飆升1.3倍，佔比急增12個百分點，因為基數太低影響。離島(包括東涌)的細價成交佔比亦有10個百分點升幅。兩個時段細價資助房屋佔比最高仍為北區，高達92%，受到區內新居屋山麗苑滿禁售期後轉售增加帶動。新界只有大埔及屯門的細價成交量下調，大埔跌5%最多，主要受宏福苑成交大跌八成半拖累，區內整體交投亦減少9%，惟細價資助房屋佔比仍高企逾八成。