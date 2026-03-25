愉景灣意濤首期320伙擬年中推售　望16萬呎中央公園　涵一房至四房

由香港興業(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣全新豪宅區「意濤」(Toscana)，全盤有約1,400個單位，首期涉及320伙。香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，項目戶型由一房至四房都有，最細單位約400多呎起；項目外望全新16萬平方呎中央公園，公園設1,200米緩跑徑、950米單車徑等；項目的大單位適合家庭式客戶外，亦有一兩房的細單位，適合單身、年輕情侶、寵物主人以及投資者顧客；首期目前尚未有正式的銷售安排，估計最快年中推出。
談到樓市，陳秀珍指，樓市氣氛愈來愈好、看好買氣，細單位及大單位均受歡迎。她又說，來自國內市場的客戶愈來愈多，不只緣於愉景灣環境優美；很多國內買家看中愉景灣的學校，包括幾間國際學校和偉倫小學，愉景灣的國際氛圍和安全亦吸引他們落戶。
愉景灣2.0藍圖
香港興業較早前推出「愉景灣2.0藍圖」，全面提升愉景灣的品牌及各項配套。香港興業國際集團品牌及市務推廣總經理何志如補充，愉景灣2.0藍圖下，首批重點工程包括中環3號碼頭及愉景灣碼頭的星級改造。展望，由中環乘船至愉景灣僅需二十五分鐘，更增設直達酒店的客輪上落點，料今年中恒常化；並爭取擴展的士營運範圍至碼頭及遊艇會等地區，現正籌劃全新交通總匯大樓，好讓居民泊車轉乘往返市區。另外，新落成的戶外長電梯方便住戶往返商場、酒店。