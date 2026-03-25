晉環沽複式特色戶 內地客斥逾4000萬入市｜黃竹坑新盤

由路勁地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期現樓項目「晉環」，今日(25日)最新錄得複式特色戶成交，成交價4,091.3萬元，呎價31,666元。

成交單位為第1A座28及29樓B室，屬四房一套複式間隔，實用面積1,292方呎，單位設計寬敞，層次分明，盡顯大宅空間感。買家為內地客，計劃作自住用途，鍾情項目毗鄰多所國際學校及完善生活配套，加上港鐵站上蓋優勢，方便往返中環等核心商業區，能滿足家庭長遠居住需要，遂決定入市。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，近期集團豪宅項目接連錄得成交，反映市場對優質大宅產品需求殷切。當中屯門現樓項目「MORI MANOR」自推出以來亦迅速獲承接，錄得約半億元洋房成交，標誌項目花園洋房系列具備鮮明定位及高質素供應，成功奠定其豪宅基礎。連同今日複式戶成交，集團兩日合共套現近1億元，可見無論港島南站上蓋項目或低密度洋房產品，優質房源均持續獲市場追捧。隨着專才持續來港及高端住屋需求穩定，加上優質供應有限，豪宅市場承接力保持強勁，具備長遠升值及投資價值。