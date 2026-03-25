維港•灣畔示範單位｜744呎連裝修三房套 現代東方設計營造清新典雅氛圍(多圖有片)｜啟德新盤

由中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)發展的啟德現樓新盤「維港．灣畔」第2B期御海門，開放項目全新海景現樓單位，包括1伙連裝修住宅單位及1伙無改動住宅單位。

5B座17樓Ａ室 連裝修無改動示範單位 項目第2B期御海門5B座17樓Ａ室是連裝修無改動示範單位，實用面積744方呎，連22方呎露台及16方呎工作平台，三房一套加工作間連洗手間間隔。單位樓層與樓層之間高度約3.15米，客飯廳採用Low-E中空玻璃幕牆，大大提升單位採光度及空間感。單位體現「現代東方」核心設計理念，結合東方文化與現代設計，使用扇形圖案象徵和諧。整體色調以米白、綠色和黃色為主，營造清新、明亮的氛圍。 大門選用德國品牌西門子(Siemens)電子門鎖，共設4個開鎖方法，包括指紋鎖、密碼鎖、加密感應卡及機械鎖匙，出入輕鬆方便，安全可靠。另大門配置隱藏式門鉸，設計簡潔時尚。單位配置日本品牌大金變頻式VRV分體冷暖空調機，高效節能，締造舒適的生活空間。

扇形元素 結合東方文化與現代設計 客飯廳以長方形設計，長5.3米，闊2.9米，寬敞舒適，間隔實用。單位的露台、工作平台及空調機平台採用三合一設計，可享更多戶外休閒空間，檢查保養冷氣機亦更方便。客飯廳的扇形元素與流暢曲線創造生動對比，米白牆面與綠色沙發形成溫馨對比，搭配黃色軟裝，使整體空間在視覺上更加生動。家具選用簡約的線條設計，既展現出現代感，又不失東方的典雅。 廚房設L形石紋工作枱，配石紋飾面牆身，典雅大方，提供充裕備餐及儲物空間，更嚴選高級歐洲家電品牌，為住客打造尊貴生活體驗，包括：德國品牌Miele嵌入式雪櫃連冰箱、蒸焗爐、煮食爐、抽油煙機、德國品牌Siemens洗衣乾衣機及法國品牌Vinvautz酒櫃等。另外，廚房連接多功能工作間，附設洗手間，設備完善。

書房主題為中式書法和茶藝，搭配條子木器傢俬，簡約且實用的桌子適合閱讀、書寫及品茶，增添舒適感。客房則以米白色搭配黃色床頭抪布及綠色床品，打造活潑氛圍，特殊牆紙及仙鶴擺設呼應主題，融入東方優雅。 主人套房強調優雅，整體佈局與雅致裝飾相輔相成。衣櫃的弧形扶手及裝飾層架增加流暢感。床頭吊燈及地氈顏色呼應牆紙，創造視覺和諧。主人睡房特設弧形中空玻璃幕牆設計，引進維港景致及自然光，有效增強隔音效果。主人浴室地台及牆身均以暖啡色高級石紋設計，配以特色弧形鏡櫃及一系列優質品牌，包括德國品牌Duravit浴缸和坐廁、德國品牌Hansgrohe花灑及水龍頭及美國品牌BOSE藍牙揚聲器等，為住客帶來酒店式的享受。

整體設計融合了現代東方元素，不僅注重功能性，更在空間中融入了現代東方的文化元素，營造出一個既舒適又富有美感的居住環境。每一個空間的設計都遵循著「和諧」與「美」的原則，讓住客在此找到內心的平靜與愉悅。

5B座17樓B室 交樓標準無改動示範單位 項目第2B期御海門5B座17樓B室是交樓標準無改動示範單位，實用面積667方呎，連22方呎露台及16方呎工作平台，三房一套開放式廚房間隔。單位樓層與樓層之間高度約3.15米，客飯廳採用Low-E中空玻璃幕牆，大大提升單位採光度及空間感。 客飯廳以長方形設計，長5.3米，闊2.9米，寬敞舒適，間隔實用。單位的露台、工作平台及空調機平台採用三合一設計，可享更多戶外休閒空間，檢查保養冷氣機亦更方便。