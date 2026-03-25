海瑅灣I獲大手客添食再掃4伙 斥逾1.6億買12伙海景戶｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」，今日(25日)招標售出12伙，涉資近1.7億元。有大手客添食，以逾4,700萬再購入4伙，連同早前購入的8伙，這位大手客合共連掃12伙海景戶，一共涉資逾1.6億。項目截至晚上8時，累積收票逾4,200張，以首兩張價單381伙計算，超額逾10倍。

信和置業執行董事田兆源先生表示，項目坐落「國際精英社區」，聚集不少專才、教師等專業人士，不少投資者料有可觀收租回報，故欲入手作長線投資，亦吸引不少大手客入市。

「海瑅灣I」自上周五招標至今，6日速沽92伙，共套現逾13.2億元。

「海瑅灣I」戶型方面，標準單位以兩房佔960伙最多，實用面積451至615方呎；三房設203伙，實用面積628至891方呎；一房提供54伙，實用面積358至360方呎。另有35伙連平台或天台特色戶，實用面積323至1,716方呎。