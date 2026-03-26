2月二手私宅登記總值按月微升1% 登記量連續12個月破三千宗｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市明顯轉旺，二手私宅在傳統淡月都能挑戰逾4年半新高，若計及三月份更已連續12個月按月均破三千宗水平，為1996年有史以來第9度出現連續10個月或以上按月均逾三千宗的大旺市。根據土地註冊處數字所得，2026年二月份全港共錄3,744宗二手私宅買賣登記（數字主要反映一月中旬至二月上旬期間的市場實況），較一月份的3,750宗微跌6宗，為連跌兩月，創近3個月最少，惟已連續3個月維持在逾3,700宗之上高位極窄幅徘徊，亦為連續11個月按月均穩守在三千宗之上水平反覆震盪。至於，二月份登記總值按月微升1%，錄289.57億元，為近22個月次多。

九個價格組別錄四升四跌一持平

今年二月份，按二手私宅價值分類，九個價格組別的買賣登記量錄得四升四跌一持平，當中以樓價2,001萬至5,000萬元組別的跌幅最顯著，按月跌7%，至124宗登記；5,001萬至1億元組別及400萬元以下者亦雙雙跌6%，各錄15宗及1,209宗，後者亦為登記量佔比最多的銀碼類別。至於，登記量錄得逆市升幅較大者為1,001萬至1,200萬元及1億元以上者，按月分別升28%及17%。

按全港三區作分析，二月份港九新界三區登記量錄得兩升一跌。當中，港島區登記量按月升7%，月內錄937宗登記；九龍區按月跌10%，錄得1,166宗登記；至於新界區則升4%，共有1,641宗。另外，十大最活躍成交分區的登記量則升跌各半，當中以長沙灣/深水埗區的升幅最大，月內有145宗登記，按月漲24%。至於土瓜灣區及屯門區則分別錄得35%及20%的顯著跌幅，前者錄169宗，後者有148宗登記。