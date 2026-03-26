新盤登場｜紅磡首岸提供1296伙 最快4月推售第1及3期

由恒基地產(012)、希慎興業(0014)及帝國集團攜手打造，位於紅磡庇利街1號全新大型海濱住宅項目正式命名為「首岸」，將分4期發展，合共提供1,296伙。其中第1期及第3期已批出預售樓花同意書，分別涉360伙及648伙，主要戶型為兩房至三房間隔，另設特色戶，預計最快於4月推售。預計關鍵日期為2027年8月31日。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目中文名字「首岸」，取其「首屈一指」多元海岸生活之意，「首」意指項目為市區重建局「Victoria Cove Area」中首個推出的大型內陸連接海濱主要網絡連繫的項目，「岸」意指項目將世界級多元海岸生活帶到九龍中。
希慎興業有限公司寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，生活配套方面，項目基座設有商場，涉及近 12 萬方呎商業樓面面積 ，是 「合併式小區」內規模最大的商業項目。小區由8個相鄰的地皮合併組成，是市區重建局首次採用「小區發展」模式構建的大型市區重建項目。
帝國集團項目發展總監曾申翹表示，小區在空間綠化、街道環境及公共設施等方面，都會採用一體化的設計。會種植超過100顆樹木，並設有種滿花草樹木的公共休憩空間，亦會打造「林蔭大道」，提供舒適的居住環境。