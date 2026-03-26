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出版：2026-Mar-26 15:55
更新：2026-Mar-26 15:55

海瑅灣I暫收逾4500票 超額逾10倍 中銀香港提供按揭服務及優惠｜將軍澳新盤

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中銀香港向「海瑅灣I」買家提供按揭服務及優惠。圖右為田兆源，左為劉寶萍。

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由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」市場反應熱烈，信置執行董事田兆源表示，項目截至今日(26)下午3時，累收逾4,500票，以首兩張價單共381伙計算，超額認購逾10倍，有機會於短期內公布銷售安排，預計最快於下周初開售。

田兆源指，「海瑅灣I」昨日錄得一名大手客再度「添食」，前後斥資逾1.6億元連購12伙海景單位。他續指，項目的海景單位備受市場追捧，6日內速沽92伙，合共套現逾13.2億元。

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中銀香港個人金融產品部副總經理 (貸款) 劉寶萍稱，為答謝「海瑅灣I」買家對中銀香港的支持，凡經中銀香港電子渠道申請按揭服務並完成貸出，將為客戶送上6,888元的額外現金獎賞。

劉寶萍表示，中銀香港一直為客戶提供全方位及專業的按揭服務，是首間銀行推出綠色按揭計劃。近年更持續推動數碼化發展，推出全港首創全線上按揭申請服務，客戶可於任何時間及地點透過手機申請按揭，申請後立即有專人跟進。中銀香港更率先應用「戶口互聯」於按揭申請中，客戶只需於手機授權本行獲取其於中銀香港的帳戶數據，便可減少所需要遞交的入息證明文件，令申請按揭變得更簡單方便。

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「海瑅灣I」涵蓋第1及2座住宅大樓，細分為1A、1B、2A及2B座，合共提供1,266伙。單位實用面積由323至1,716方呎，戶型涵蓋一房至四房，標準單位主打兩房戶型；項目預計關鍵日期為2027年6月30日。

即睇將軍澳日出康城海瑅灣I最新資訊(House730)

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