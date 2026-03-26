海瑅灣I暫收逾4500票 超額逾10倍 中銀香港提供按揭服務及優惠｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」市場反應熱烈，信置執行董事田兆源表示，項目截至今日(26日)下午3時，累收逾4,500票，以首兩張價單共381伙計算，超額認購逾10倍，有機會於短期內公布銷售安排，預計最快於下周初開售。

中銀香港個人金融產品部副總經理 (貸款) 劉寶萍稱，為答謝「海瑅灣I」買家對中銀香港的支持，凡經中銀香港電子渠道申請按揭服務並完成貸出，將為客戶送上6,888元的額外現金獎賞。

劉寶萍表示，中銀香港一直為客戶提供全方位及專業的按揭服務，是首間銀行推出綠色按揭計劃。近年更持續推動數碼化發展，推出全港首創全線上按揭申請服務，客戶可於任何時間及地點透過手機申請按揭，申請後立即有專人跟進。中銀香港更率先應用「戶口互聯」於按揭申請中，客戶只需於手機授權本行獲取其於中銀香港的帳戶數據，便可減少所需要遞交的入息證明文件，令申請按揭變得更簡單方便。