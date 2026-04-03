洗衣機禁忌｜洗衣5大錯誤行為+正確做法防噏味霉菌

明明洗完衫，為何不但沒有清新的香氣，反而有陣揮之不去的「噏味」或霉味？問題很可能不只出在衣物本身，更源於我們日復一日的洗衣習慣，以及一部可能比你想像中更骯髒的洗衣機。裝修佬就為你剖析衣物越洗越臭的幾大主因，並提供相應的解決方法。

1）洗滌劑落得越多越乾淨？ 不少人以為洗衣液或洗衣粉放得越多，清潔力就越強，這是一個常見的謬誤。過量的洗滌劑在清洗過程中難以完全溶解和沖走，會殘留在衣物纖維和洗衣機內膽的夾層中。這些殘留物不但會令衣物變得僵硬，更會成為細菌和霉菌的營養來源，與污垢結合後，便會產生難聞的異味。特別是柔順劑，過量使用會在衣物表面形成一層薄膜，影響毛巾、運動服等功能性衣物的吸水性和排汗能力。 正確方法：請務必遵循洗滌劑包裝上的用量指引，根據衣物量和水量使用適當份量。大部分洗衣液瓶蓋都附有刻度，善用量度工具能避免過量投放。

2）洗衣量：塞滿機＝慳水慳力？ 為了節省時間和能源，許多人習慣將衣物儲到「一大機」才清洗。然而，將洗衣機塞得滿滿會嚴重影響洗滌效果。當機內空間不足，衣物無法自由滾動和翻轉，導致水流和洗滌劑無法均勻滲透到每一件衣物，污垢自然難以被徹底清除。在過度擠壓的環境下，衣物間的磨損亦會加劇，縮短其壽命。 正確方法：建議每次的洗衣量最多佔洗衣機滾筒容量的七成左右，預留足夠空間讓衣物在機內充分滾動，才能達至最佳的潔淨效果。

3）延遲處理的惡性循環 時間管理是影響衣物氣味的另一關鍵。穿過、沾有汗漬或被雨淋濕的衣物，若長時間堆積在洗衣籃內，會成為細菌滋生的溫床，及早清洗是防止異味產生的第一步。同樣地，洗衣程序結束後，濕潤的衣物長時間被悶在密閉的洗衣機內，只需數小時便足以讓細菌大量繁殖，產生頑固的「噏味」，即使事後重新洗滌也難以完全去除。 正確方法：沾有大量汗水或濕透的衣物應盡快清洗。洗衣程序結束後，最好在30分鐘內將衣物取出晾曬。晾衫時，衣物之間應保持適當間距，確保空氣流通，以加快乾衣速度，避免濕氣積聚產生異味。

4）使用後一個重要的小動作 另一個常被忽略的習慣，就是洗完衣物後立即關上洗衣機門。洗衣機內部在剛使用後仍充滿濕氣，若馬上關門，會形成一個溫暖、潮濕、密閉的環境，這正是霉菌最愛的生長天堂。長期下來，不但洗衣機內部會發霉變黑，每次洗衣時，這些霉菌孢子更會附到你的衣物上。 正確方法：每次完成洗衣後，應將洗衣機門打開，讓機內空氣流通，待滾筒內部完全風乾後才關上。可以用乾布輕輕抹乾機門邊緣的膠圈和殘留的水珠，加速乾燥過程。

5）看不見的元兇：洗衣機本身比衫更污糟？ 當你嘗試了以上所有方法，衣服依然有異味，那問題的根源極有可能在於洗衣機本身。洗衣機的滾筒分為內外兩層，我們日常能看到的只是光潔如新的內筒。然而，在內外筒之間的夾層、管道以及排水過濾器等隱蔽位置，日積月累地積聚了洗衣液殘留物、衣物纖維、人體皮屑和水垢等污垢。這些污垢混合了濕氣，便會滋生大量細菌和霉菌，形成一層黏滑的生物膜，成為持續釋放異味的源頭，並在洗衣時污染你的衣物。

洗衣機定期深層清潔 避免成霉菌溫床 要徹底解決問題，必須定期為洗衣機進行「大掃除」。 坊間有不少專為洗衣機而設的滾筒清潔劑，其配方能有效分解並沖走積聚在內外筒夾層及管道中的頑固污垢、皂垢和生物膜，從根源清除異味來源，保持洗衣機內部衛生。 使用方法一般非常簡單： 確保洗衣機內沒有任何衣物。

將整包清潔劑直接倒入滾筒內。

選擇洗衣機的「棉質洗程」(設定90°C或以上高溫）或內置的「滾筒清潔」模式，並啟動完整的洗衣程序。切記在此過程中不要添加任何洗衣液或柔順劑。

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