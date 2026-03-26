屯門16區第2期項目維持下季招標 港鐵鄧智輝：考慮商場完整性不傾向「拆細」

港鐵(066)常務總監-物業及國際業務鄧智輝透露，屯門第16區站2期項目維持目標下季推出招標，雖然現時外圍大環境充滿變數，強調項目推出招標前一定會諮詢業界，並審時度勢，觀察市場需求。
對於市場認為項目規模龐大，涉及5,510個住宅單位，以及數十萬方呎商場樓面面積，建議「拆細」推出應市。他稱，由於希望維持基座商場的完整性，故不傾向「拆細」；而過往港鐵亦曾推出規模類近的項目，如大圍名城、東涌映灣園等，坦言為避免商場部分零散，變成每個僅佔地約數萬方呎，令商舖用途出現局限，舉例如一個較有規模的超級市場需佔地約2萬方呎，而戲院更需佔地約2至5萬方呎不等，加上或影響項目整體布局、管理等問題。因此考慮到基座商場完整性，亦要迎合市場持份者的需要，而設有靈活方案予發展商選擇保留或交回港鐵營運基座商場。
至於錦上路站第2期物業發展項目將於下月15日截標，鄧智輝表示，項目位處屯馬綫和未來北環綫轉乘站，加上地理位置優越，四面環山，涉及70多萬方呎住宅樓面，另有約40多萬方呎商業樓面。為保留發展彈性，亦設有靈活方案予發展商，可選擇保留或交回港鐵營運基座商場。
鄧智輝指，目前本港樓市非常平穩，交投暢旺，可謂「有價有市」，整體勢頭良好，未來有3個港鐵上蓋壓軸樓盤應市，涉及數千個單位，由於坐擁鐵路優勢，預計銷情會理想。
港鐵商場將更重視顧客體驗
至於零售方面，鄧智輝表示，目前港鐵商場出租率達100%，對租金水平感到滿意。1月至2月訪港遊客顯著增加，預計隨著黃竹坑、日出康城等期數住宅項目陸續入伙，港鐵旗下商場仍有很大的增長潛力。
他指出，面對港人的消費模式持續轉變，商場未來的大方向將會更重視顧客體驗，如會舉辦社區深度遊、每周舉辦音樂活動、加大投資於寵物友善方面，以及增設300多個充電車位等。