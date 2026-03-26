屯門16區第2期項目維持下季招標 港鐵鄧智輝：考慮商場完整性不傾向「拆細」

鄧智輝指，目前本港樓市非常平穩，交投暢旺，可謂「有價有市」，整體勢頭良好。(鍾式明攝)

對於市場認為項目規模龐大，涉及5,510個住宅單位，以及數十萬方呎商場樓面面積，建議「拆細」推出應市。他稱，由於希望維持基座商場的完整性，故不傾向「拆細」；而過往港鐵亦曾推出規模類近的項目，如大圍名城、東涌映灣園等，坦言為避免商場部分零散，變成每個僅佔地約數萬方呎，令商舖用途出現局限，舉例如一個較有規模的超級市場需佔地約2萬方呎，而戲院更需佔地約2至5萬方呎不等，加上或影響項目整體布局、管理等問題。因此考慮到基座商場完整性，亦要迎合市場持份者的需要，而設有靈活方案予發展商選擇保留或交回港鐵營運基座商場。

至於錦上路站第2期物業發展項目將於下月15日截標，鄧智輝表示，項目位處屯馬綫和未來北環綫轉乘站，加上地理位置優越，四面環山，涉及70多萬方呎住宅樓面，另有約40多萬方呎商業樓面。為保留發展彈性，亦設有靈活方案予發展商，可選擇保留或交回港鐵營運基座商場。

鄧智輝指，目前本港樓市非常平穩，交投暢旺，可謂「有價有市」，整體勢頭良好，未來有3個港鐵上蓋壓軸樓盤應市，涉及數千個單位，由於坐擁鐵路優勢，預計銷情會理想。