形瑨接逾千個查詢 最快下周上載樓書｜荃灣新盤

新鴻基地產(016)旗下荃灣横窩仔街「形瑨」，今日(26日)首度向傳媒展示型格大樓及園林會所「CLUB SPARK」模型，介紹大樓設計及會所設施。新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，最快下周上載售樓說明書，預計4月推售。
他補充，項目自宣傳以來接獲不少查詢，上周四(19日)開始一連六日於荃灣廣場舉行的路演宣傳亦大受歡迎，經統計後現場已接待逾1,000組查詢，當中6成為年輕族群，另外亦有3成為子女住屋需求而查詢項目資料的父母或長輩，餘下約有1成為投資客，查詢多以一及兩房戶型為主。項目將開放4伙示範單位，包括1伙連裝修及3伙交樓標準。
新地建築設計總監黃展強表示，項目住客會所「CLUB SPARK」位處地下及二樓，室內外面積合共逾20,000方呎，提供21項對為不同年齡及生活節奏的住客而精心規劃的多元化設施。會所選用尊貴及帶有溫暖感的『琥珀橙』為整體色調，加上以連繫城市魅力為設計主題，營造活力與格調兼備的生活氛圍，回應現代人追求「WORK．LIFE．BALANCE」的生活理念。透過動靜有序、舒適有度的一站式休閒社交空間，滿足住客日常享受及與親朋聚會所需，為住客締造生活中的每一個「Magic Moment」。
新地代理工程管理部策劃總監沈學雄表示，項目貫徹「形品」系列型格及擁有獨特的設計理念，主立面選用灰色作為主調，搭配金屬銅色飾面。項目平台地面及二樓為住宅大堂與會所空間，外立面以大地色系為主，融合銅色及香檳色金屬飾板的垂直線條設計，以及大型玻璃幕牆，兼顧美學與功能實用性。項目入口規劃為人車分流，尊貴住客候車前庭位置擁有約13米高樓底，彰顯其宏偉氣勢；住宅部分因裙樓高度而架高至離地約17米，加上項目座向經過精心設計，致力優化單位的自然採光和景觀朝向。而單位亦採用大量雙層玻璃，除可優化採光效能之外，亦可提升單位的隔音及抗溫差能力。