形瑨接逾千個查詢 最快下周上載樓書｜荃灣新盤

新鴻基地產(016)旗下荃灣横窩仔街「形瑨」，今日(26日)首度向傳媒展示型格大樓及園林會所「CLUB SPARK」模型，介紹大樓設計及會所設施。新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，最快下周上載售樓說明書，預計4月推售。

他補充，項目自宣傳以來接獲不少查詢，上周四(19日)開始一連六日於荃灣廣場舉行的路演宣傳亦大受歡迎，經統計後現場已接待逾1,000組查詢，當中6成為年輕族群，另外亦有3成為子女住屋需求而查詢項目資料的父母或長輩，餘下約有1成為投資客，查詢多以一及兩房戶型為主。項目將開放4伙示範單位，包括1伙連裝修及3伙交樓標準。