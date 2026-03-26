映居周五開賣全盤122伙 截收逾3550票 超額認購逾28倍｜旺角新盤

建灝地產與市區重建局合作發展的旺角新盤「映居」將於周五(27日)進行銷售，盡推全盤122伙，周四(26日)中午12時正式截止接受認購登記，共錄得逾3,550票，超額認購逾28倍。 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「映居」自上周開放展銷廳及公布價單以來，人流不絕，被受熱捧。入票人士當中，投資者佔比約50%，其中有約510票屬A組登記，即表示有意購入2伙或以上單位。項目於今午截票前仍有不少準買家趕到位於尖沙咀亞士厘道21號「21 ASHLEY」的展銷廳，了解項目價錢及入票，反應熱烈，集團對於明日的銷售充滿信心。

建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠指，鑑於近期本港銀行同業拆息(HIBOR)全線下跌，當中1個月拆息連跌多日，整體走勢更是自去年12月最高逾3.2厘水平跌至現時約2厘水平，近3個月內減逾1厘，相信拆息走勢回落將可為業主減輕供樓負擔，有利住宅樓市交投，料未來樓市表現將持續暢旺。 「映居」首輪銷售分為A、B組進行揀樓，其中大手組別A組細分A1及A2組揀樓，先進行A1組，每組買家可認購至少3至12個單位；A2組買家則可認購2個單位；至於B組買家，則可認購1至2個單位。為照顧不同買家需要及讓更多用家購入心儀單位，集團已預留至少42個單位給B組買家認購。