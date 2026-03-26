香港仔拓遊艇旅遊發展區 帶動南區轉型高端休閒區 中原：區內樓價看升20%

政府近日計劃將香港仔避風塘擴建為遊艇旅遊綜合發展區，項目包括興建可容納約200艘50米長遊艇的停泊設施，以及發展餐飲、遊艇補給等配套設施，並研究引入私人住宅發展。此舉有望進一步提升南區整體旅遊及休閒配套，為區內物業價值注入新動力。 中原地產西半山首席營業董事李巍表示，若遊艇旅遊綜合發展區落實動工，全新遊艇片區料將與區內原有的深灣遊艇會及香港仔遊艇會形成協同效應，加快香港仔舊區及周邊工業地區的轉型，帶動更多高端會所、星級餐廳及遊艇相關產業進駐，再配合海洋公園及星級酒店等現有旅遊資源，預計由「超級遊艇」驅動的高端客群將進一步推動區內旅遊及消費發展，令整個區域由現時以小型遊艇及船廠為主的地帶，逐步轉型為南區新興旅遊熱點及高端休閒區。