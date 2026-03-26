ONE STANLEY逾1.38億沽21號洋房 項目首季第3宗逾億成交｜赤柱豪宅

建灝地產集團於旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」銷情熾熱，項目早前連環錄得5號洋房及30號洋房成交後，是日(26日)透過招標形式售出21號洋房，以成交價逾1.38億元售出，呎價達41,853元，成為項目今年首季第3宗逾億元洋房成交個案。 剛成交之21號洋房位於最臨海第二排「BERYL AVENUE」，實用面積為3,314方呎，屬四房四套連書房套、前後花園及天台間隔，地下大廳層採高樓底設計，層與層之間高度高達4.2米，氣度非凡。客飯廳空間分明，最長逾9.2 米，外接特大落地玻璃趟門連接花園，花園面積達1,145方呎，前迎壯麗海景。單位設有私人升降機直達每一樓層，突顯洋房氣派。

買家為中港商人，由於經常來往香港及歐洲，鍾情項目生活環境以及無際海景，有見樓市持續向好，加上看好南區赤柱豪宅市場，遂加速入市購入物業自用。

加推2幢洋房及2伙分層特色戶 建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，自農曆新年以來，項目參觀量大增，其中更有多組客人參觀第二次或以上，並表示對項目非常有興趣，鑑於市場反應熱烈，集團決定加推2幢洋房及2伙分層特色大宅，以回應客人需求。第52號銷售安排已於今日上載，將於4月9日(星期四)起招標。 是次推出之洋房包括位於臨海最前排的2號洋房，實用面積為4,732方呎，屬四房四套連書房套、工人房、工作間、儲物房、家庭廳、前後花園、天台及私人泳池間隔，天台面積1,057方呎，前後花園面積1,608方呎，花園內設有私人泳池，可外望壯麗海景，亦可舉辦池畔派對。洋房設有私人升降機直達每一樓層，1樓寢區及2樓主人套房樓層均向海，可享優美海景。

而位於臨海第二排之11號洋房，則與最新成交的21號洋房擁有相同間隔，為項目近期熱捧戶型，同屬四房四套連書房套、工人套、工作間、儲物房、前後花園及天台，實用面積為3,336方呎，花園面積達680方呎，天台面積737方呎。此外，是次推出之分層特色大宅，則分佈在第5座地下A單位之花園特色大宅，以第6座3樓B單位天際特色大宅，以上單位均在近期錄得多組客人查詢。 至於集團早前推出之「駿馬呈祥 · 送金迎稅」置業禮遇，購入項目一手住宅物業之買家可獲贈足金黃金，在本月底前尚餘最後一個名額，集團有信心是次推出之單位將於短期內錄新成交。

鄭智荣續指，項目至今已售出37伙，總成交金額逾39億元，包括首季錄得5宗成交，總成交額逾5.73億元。 近月一手住宅市場氣氛向好，不少富豪買家看好豪宅市場後市，紛紛物色心儀豪宅物業，當中「ONE STANLEY」貴為擁有優質全新海景的超級豪宅，市場上同類全新供應向來稀缺，備受富豪買家追捧；目前本港利率低企、拆息回落，相信有利本港整體樓市發展。 「ONE STANLEY」依山臨海而建，提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。當中洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。