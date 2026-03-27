峻譽．渣甸山示範單位｜2949呎現樓頂層特色戶 天台備15米長海景無邊際泳池 (多圖有片)｜豪宅新盤

頂層特色單位天台備海景無邊際泳池

第1座22樓A室實用面積2,949方呎，連2,042方呎私人天台，樓層至樓層高度約4米，有豐富空間感與採光效果。單位客飯廳設約19米長平幕式落地大窗，配合特高樓底，大幅提升室內空間感與採光度，讓自然光充盈整個客飯廳空間，同時將窗外維港、港島核心商圈 及九龍半島南海岸線美景引入室內，營造通透寬敞的生活氛圍。

室內佈局方面，單位採用活動區與睡房區分明的設計概念，進入單位後一目了然，連接客廳及飯 廳等多個公共活動區域，空間規劃層次分明，既方便日常家庭生活，亦適合接待賓客聚會。此外，單位更採高私隱規格設計，可無縫連接停車場，讓住戶出入更具隱秘性與便利性，充分體現豪宅住戶對私隱與安全的重視。