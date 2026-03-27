峻譽．渣甸山示範單位｜2949呎現樓頂層特色戶 天台備15米長海景無邊際泳池 (多圖有片)｜豪宅新盤

由中信泰富發展、位於渣甸山大坑道135號現樓豪宅新盤「峻譽．渣甸山」首度開放現樓頂層特色戶。
頂層特色單位天台備海景無邊際泳池
第1座22樓A室實用面積2,949方呎，連2,042方呎私人天台，樓層至樓層高度約4米，有豐富空間感與採光效果。單位客飯廳設約19米長平幕式落地大窗，配合特高樓底，大幅提升室內空間感與採光度，讓自然光充盈整個客飯廳空間，同時將窗外維港、港島核心商圈 及九龍半島南海岸線美景引入室內，營造通透寬敞的生活氛圍。
室內佈局方面，單位採用活動區與睡房區分明的設計概念，進入單位後一目了然，連接客廳及飯 廳等多個公共活動區域，空間規劃層次分明，既方便日常家庭生活，亦適合接待賓客聚會。此外，單位更採高私隱規格設計，可無縫連接停車場，讓住戶出入更具隱秘性與便利性，充分體現豪宅住戶對私隱與安全的重視。
廚房設計同樣體現高端住宅的精緻規劃。單位廚房配備中西式雙重煮食配置 ，設寬闊中島式工作枱面，提供充裕備餐及烹調空間，方便日常烹調或安排星級餐飲到會服務。廚房配備多款高端品 牌家電，包括Gaggenau全套廚具：單頭及雙頭氣體煮食爐、電磁爐、焗爐、蒸焗爐、抽油煙機、洗碗碟機、酒櫃及罕有配置的真空包裝機，以及Sub-Zero雪櫃，同時洗衣房設有Gaggenau洗衣機、烘乾機，兼顧實用功能與生活品味。
睡房均設玻璃幕牆
睡房區由玻璃幕牆走廊連接，大幅提升空間感，單位採用四房四套房設計，為住戶及家庭成員提供高度私隱與舒適生活空間。所有睡房均空間方正實用，間隔設計靈活，方便住戶按個人生活需要自由配置家具及佈置空間；全部睡房均設玻璃幕牆，與客飯廳享同一座向景觀，寬廣九龍半島南海岸線景色盡收眼底。主人套房位於單位一端，空間寬敞，即使配備特大雙人床及大型衣櫃或家具，房內空間仍綽綽有餘，打造舒適寧靜的私人休憩空間。主人浴室洗手盆襯天然石材枱面，配備英國品牌Claybrook酒店式石塑浴缸，細節盡顯氣派。
單位其他套房浴室均為3件頭設計，配備多項優質設備，除鏡櫃及洗手盆下方收納櫃外，浴室1及浴室2均裝置掛勾，方便日常使用。浴室亦配備 Mitsubishi Electric（三菱電機）抽氣扇及浴室寶設備。單位空調系統採用 Mitsubishi Electric（三菱電機）冷氣系統；熱水設備方面則配備 Stiebel Eltron（斯寶亞創）電熱水爐及TGC煤氣熱水爐，進一步提升整體居住舒適度。
私人天台配置泳池及空中花園
戶外生活空間為單位的一大亮點。單位設有私人觀景天台，配置約15米長無邊際泳池以及約18米長私人空中花園，為住戶提供難得的戶外休閒空間。其中約15米長乘3.3米闊的無邊際泳池更屬市區豪宅項目中極為罕見的配置。住戶可在泳池暢泳之餘，同時欣賞維港及城市開揚景觀，營造猶如度假式生活體驗。私人空中花園則為住戶提供戶外休憩空間，空間闊落可隨心擺放戶外家具、燒烤爐，不論日常放鬆或舉辦小型聚會均十分合適。
「峻譽．渣甸山」自設住客會所，設施包括室外游泳池、健身房、宴會廳、桑拿浴室等；設有89個車位及2個電單車位。項目位處東半山頭排位置，前臨維港、後靠山巒，約七成單位景觀無遮擋，而所有四房單位房間均可享有海景，居住環境靜中帶旺；項目位置亦相當便利，鄰近跑馬地及天后，能緊貼城市脈搏，迅達銅鑼灣、灣仔、金鐘中環等核心商業區。