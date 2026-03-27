中原地產參與「機遇匯人才博覽展2026」 擺放招聘攤位招攬人才 反應熱烈

中原地產一向廣納人才，同時為員工提供完善的事業發展階梯，給予機會發揮所長綻放潛能。公司日前參與由香港特區政府勞工及福利局與香港人才服務辦公室（人才辦）合辦，於香港會議展覽中心3樓展覽廳舉行的「機遇匯人才博覽展2026」，活動是香港「全球人才高峰會周」的核心活動之一，旨在配合發展戰略，將香港打造成為國際高端人才集聚高地。此博覽展是第二屆「全球人才高峰會周」的一部分，繼2024年首屆成功舉辦後，於2026年再次舉行，旨在全球人才生態快速轉型的關鍵時刻，探討人才發展新思路。活動設有主題展區，匯聚約70家大型企業、教育與科技相關機構、政府部門等，讓計劃來港或已落戶香港的人才了解各項支援服務。活動反應相當熱烈，吸引大量人才到場參觀及尋找發展機會。

中原地產連續兩屆參加此次活動，今年獲得大會安排大型展位，展示最新的前線及後勤職位空缺，並提供即場面試，廣泛吸引各界人才。現場亦會介紹大學生暑期實習計劃，以鼓勵大學生積極申請。此外，人力資源代表和銷售精英會在展位上解答參加者的問題，並介紹地產代理行業的發展前景及晉升機會。展位還將介紹香港幾個主要住宅區的環境，以及中原網頁/APP的功能特色，包括尋找樓盤、VR看房和中原估算價等，並解釋在香港租房的步驟。近期市況向好，新盤百花齊放，不少買家入市步伐加快，整體入市氣氛正面，為配合市況，公司正有增聘人手計劃，歡迎有志人士及人才應徵，吸納賢才投身地產代理行業。