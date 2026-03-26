海瑅灣I周二首輪開賣254伙 累收逾5000票超額逾18倍｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第13期「海瑅灣I」，自推出招標及公布價單後反應熱烈，發展商今日(26日)上載銷售安排，項目將於下周二（31日）公開發售254伙。項目截至晚上8時，暫收票逾5,000張，以首輪銷售單位計，超額逾18倍。

信和置業執行董事田兆源表示，今批單位以項目主打的兩房戶型為主，全屬內園單位，早前亦接獲大批客人查詢相關戶型，並睇中項目坐落「國際精英社區」，吸引專業人士進駐，當中亦不乏大手買家，部分大手客早前已透過招標方式入市。